Mandag er MAN-dag

Søndag 21. marts 2021 kl: 22:40

Mandagens letteste distributionsbil er en 12 tons MAN TGL 12.220

Mandagens tungeste distributionsbil er en 18 tons MAN TGM 18.290

MAN TGM 18.290 er den letteste af dagens testbiler.



Af: Jesper Christensen MAN TGL 12.220 er den letteste af dagens testbiler.Her på transportnyhederne.dk testkører vi de to modeller i Aarhus-omådet mandag 22. marts. Derfor bringer vi her en beskrivelse af de to køretøjer for på den måde at fordele informationerne og gøre dem tilgængelige fra flere artikler.med en motor på 220 hk med motorbremse. Det maksimale drejningsmoment er på 850 Nm. Og så har bilen det automatiske gearskiftesystem TipMatic.P-bremsen er elektronisk og betjenes via instrumentpanelet. Bilen er også forsynet med rullespærre MAN Easy Start.Akselafstanden er på 5.200 mm med et overhæng på 2.875 mm. Forakslen er til 4,7 tons akseltryk, mens bagakslen er til 8,4 tons akseltryk. Begge aksler er med skivebremser - forakslen er med parabelfjedrer, mens bagakslen er med luftaffjedring. Førerhuset er et smalt og kort CC-førerhus med normal højde.Testbilens førerhus, hvor lydniveauet er angivet til maksimalt 76 db, er blandt andet udstyret med multifunktionsrat, der kan justeres i højde og hældning, et 12,3 tommer kombi-instrumnent, 12 V og 24 V stik, betjeningspanel MAN EasyControl Distribution med fire funktioner, der kan betjenes udefra, når døren er åben. Førerhuset er også udstyret med et klimaanlæg, køleboks, læselamper, aflægningsbord, opbevaringsrum bag førersædet og i midten.Når det gælder assistentsystemer til chaufføren er TGL'en leveret med Elektronisk stabilitetsprogram (ESP), regulering af hjulspin ved acceleration (ASR), fartpilot Adaptive Cruise Control med afstandsregulering, avanceret nødbremsesystem (EBA), vognbaneadvarselssystem (LDW) og opmærksomhedsvogter MAN AttentionGuard.Under kørslen kan chaufføren benytte bilens mediasytem med 12,3 tommer skærm, der blandt andet har navigationskort over Europa og Rusland, Online Traffic til navigationsfunktioner, MAN Telematics, smartphone-integration og mulighed for integration af MAN-app'er i køretøjet.Og så har TGL'en eksempelvis også køretidsassistent med køretidsvisning i instrumentbordets skærm og kurvelys.Lastbilen, der er opbygget med en Plagborg profilbox, har en 180 liters brændstoftank i højre side.med en motor på 290 hk med motorbremse. Det maksimale drejningsmoment er på 850 Nm. Og så har bilen det automatiske gearskiftesystem TipMatic.P-bremsen er elektronisk og betjenes via instrumentpanelet. Bilen er også forsynet med rullespærre MAN Easy Start.Akselafstanden er på 5.425 mm med et overhæng på 2.875 mm. Forakslen er til 7,5 tons akseltryk, mens bagakslen er til 11.5 tons akseltryk. Begge aksler er med skivebremser og luftaffjedring. Førerhuset er et smalt og kort CC-førerhus med normal højde.Testbilens førerhus, hvor lydniveauet er angivet til maksimalt 79 db, er blandt andet udstyret med multifunktionsrat, der kan justeres i højde og hældning, et 12,3 tommer kombi-instrumnent, 12 V og 24 V stik, betjeningspanel MAN EasyControl Distribution med fire funktioner, der kan betjenes udefra, når døren er åben. Førerhuset er også udstyret med et klimaanlæg, køleboks, læselamper, aflægningsbord, opbevaringsrum bag førersædet og i midten.Når det gælder assistentsystemer til chaufføren er TGL'en leveret med Elektronisk stabilitetsprogram (ESP), regulering af hjulspin ved acceleration (ASR), fartpilot Adaptive Cruise Control med afstandsregulering, avanceret nødbremsesystem (EBA), vognbaneadvarselssystem (LDW) og opmærksomhedsvogter MAN AttentionGuard.Under kørslen kan chaufføren benytte bilens mediasytem med 12,3 tommer skærm, der blandt andet har navigationskort over Europa og Rusland, Online Traffic til navigationsfunktioner, MAN Telematics, smartphone-integration og mulighed for integration af MAN-app'er i køretøjet.Og så har TGM'en eksempelvis også MAN's elektronisk regulerede styresystem, MAN ComfortSteering, køretidsassistent med køretidsvisning i instrumentbordets skærm, fjernlysassistent, kurvelys og komfortblink.Lastbilen har en 300 liters brændstoftank i højre side.