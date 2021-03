Med de nye TGL'er og TGM'er må det gerne være man-dag hverdag

Onsdag 24. marts 2021 kl: 09:53

Af: Jesper Christensen De to testede lastbiler - en TGL og en TGM.De to lastbiler var ens bygget op med en distributionskasse fra Brdr. Plagborg med faste sider og en stor lift i bagende.









Vi testede begge biler rundt i Aarhus centrum, hvor vi kunne konstatere, at bilerne befandt sig i deres rette element med en manøvredygtighed, så vi kunne bevæge os rundt i trafikken, rundt om hjørner og gennem smalle gader med biler parkeret på begge sider, som fisk i vandet.









Og så kunne vi også med stor tilfredshed konstatere, at med de to nye distributiosnlastber, har MAN taget komforten fra de største TGX'er og bragt den ind i distributionsbilerne, hvor førerhuse med mere bygger på samme komponenter.









Når man sætter sig ind i bilerne mærker man som distributiosnchauffør, at man bliver taget alvorlig.









Især rattet, der kan justeres vildt og voldsomt op og ned og i hældning gør det utroligt let og ubesværet at manøvrere rundt i smalle gader og komme rundt om hjørner og stadig have fuldt overblik over trafikken.











En af de nærmeste dage bringer vi en mere udførlig artikel om testkørslerne i mandags.



her: Interesserede kan læse mere om de to testede MAN-lastbiler

Mandag er MANdag:









Spejlene giver et godt udsyn langs siderne.

























