Varebil skifter idenditet

Torsdag 25. marts 2021 kl: 13:21

To motorer til Danmark.



Af: Redaktionen Dacia Dokker har været et stort salgshit, da det er en billig lille varevogn med god plads og solide motorer. Men da Dacia ikke skal være et mærke, der laver varevogne, skifter modellen idenditet til Renault - for Renault er og skal være et mærke med varevogne på programmet.Den nye Express Van har de samme designkarakteristika som andre Renault-modeller. Indenfor er der er nyt instrumentbord og 48 liters fralægningsplads i kabinen.Den nye Express Van tilbyder forskellige mediesystemer. Radio Connect R&Go og Renault EASY LINK multimedia system (med 8 tommer touchskærm og smartphone visning) Den kommer i to versioner - med eller uden navigation. Det er også muligt at bestille den med en trådløs mobiloplader, op til tre USB-udtag og fire 12 V-udtag - hvoraf de ene findes i lastrummet.Den nye Express Van har 1,91 meter lastlængde, en bredde på 716 mm, når man laster via skydedøren på siden. I alt kan den laste 3.3 kubikmeter med en nyttelast op til 600 kg.Den nye varebil fra Renault er også teknologisk kørt op på et højere niveau. Blandt andet er det muligt at få den med digitalt bakspejl, blindvinkel alarm og vidvinkelspejl. Bakkamera, der viser billedet enten på multimediesystemets skærm eller fra bakspejlet, hvor det er integreret, gør baglæns parkeringer noget enklere.Motorudvalget omfatter to dieselmotorer - en på 75 hk og en på 95 hk i kombination med en seks trins manuel gearkasse.Den nye Renault Express kommer på markedet til maj.















