Raffinaderi i Fredericia har skiftet ejer

Tirsdag 9. februar 2021 kl: 11:24

Af: Redaktionen PL ESG Denmark Co ApS - Postlane Partners - betegnes som et uafhængigt investeringsselskab indenfor vedvarende energi, der søger at erhverve og optimere energi- og infrastrukturaktiver med et miljømæssigt, socialt og corporate governance-fokus.









Postlanes udviklingsplaner for raffinaderiet i Fredericia omfatter co-processing af bioprodukter og vil også fokusere på brint og potentialet for avancerede biobrændstoffer.









De omkring 260 personer, der i dag er ansat hos A/S Dansk Shell, vil fortsat være ansat i virksomheden under det nye ejerskab. Salget forventes at være afsluttet i andet kvartal 2021 under forudsætning af myndighedernes godkendelse.

