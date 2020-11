Producenten af Årets Lastbil i Europa har hovedsæde i München

Mandag 23. november 2020 kl: 16:07

Om International Truck of the Year:



Prisen blev lanceret i 1977 af den britiske journalist og redaktør Pat Kennett

I dag består IToY af 24 jurymedlemmer fra lastbil-medier fra en række lande i Europa

I de seneste år har IToY-gruppen udvidet med en række associerede medlemmer fra voksende lastbilmarkeder i lande som Kina, Indien, Sydafrika, Australien, Brasilien, Japan, Iran og New Zealand

Danmark er repræsenteret i International Truck of the Year af Lastbil Magasinets redaktør, Rasmus Haargaard

Af: Redaktionen Prisen blev overrakt til Andreas Tostmann, der er administrerende direktør for MAN Truck & Bus, under en virtuel præmieceremoni, som fandt sted i MAN’s hovedkvarter i München mandag.Med 155 point vandt den tyske lastbilproducents flagskib afstemningen foran Volvo Trucks’ nye FH-serie.Juryen peger på, at den nye MAN TGX har bevaret en tydelig familiær sammenhæng med MAN’s øvrige lastbilprogram, og samtidig har ”New TGX” gjort store fremskridt inden for chaufførkomfort, sikkerhed, brændstoføkonomi, brugervenlighed, serviceydelser og digitale muligheder.- Med introduktionen af den nye TGX-serie har MAN leveret en fremtidsorienteret lastbil til tung transport, som kan imødekomme transportbehovene både i dag og i morgen, lyder det sammenfattende fra Gianenrico Griffini, der er formand for International Truck of the Year-juryen.Ved længere testkørsler i februar i Bilbao, Spanien, samt igen i juli i forskellige europæiske lande har Truck of the Year-juryens medlemmer haft mulighed for selv at mærke det opdaterede førerhus, som med forbedret aerodynamik, optimerede bagaksler, forfinede D26- og D28-motorer samt GPS-styret fartpilot bidrager til en markant brændstofreduktion.Desuden fremhæver juryen brugerfladen i den nye lastbil-serie, særligt det letlæselige, fuldt digitaliserede instrumentpanel og den nye ”drej-og-tryk”-styring af infotainment på den sekundære skærm med SmartSelect-funktionen.Endelig fremhævede IToY-journalisterne den brede vifte af assistent- og sikkerhedssystemer, udviklet til at lette chaufførens hverdag og styrke trafiksikkerheden.- Den nye TG-generation hæver overliggeren for MAN på tværs af hele lastbilprogrammet med en moderne og chaufførorienteret arbejdsplads, markante brændstofforbedringer, en fremtidssikret konstruktion, spændende innovationer og i nogle tilfælde modige valg for at øge brugervenligheden og trafiksikkerheden på samme tid, lyder det fra Rasmus Haargaard, som er Danmarks repræsentant i juryen og til daglig redaktør på Lastbil Magasinet, der udgives af Danske Transport Medier.Ifølge vedtægterne for International Truck of the Year (IToY) bliver den årlige pris uddelt til en lastbil, som er introduceret på markedet inden for de seneste 12 måneder, og som leverer et stærkt bidrag til effektivitet i vejtransporten. En lang række kriterier tages i betragtning, herunder teknologisk innovation, komfort, sikkerhed, køreegenskaber, brændstoføkonomi, bæredygtighed og TCO (Total Cost of Ownership).Interesserede kan læse om transportnyhederne.dk's test af MAN TGX her: