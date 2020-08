- Løven brummer velkommen i sit nye hus

Lørdag 22. august 2020 kl: 07:00

Af: Jesper Christensen Der er mange ligheder mellem løverne fra MAN's nye genration og så dem fra den ældre.Da vi har tjekket brændstoføkonomien, sætter vi i denne artikel fokus på noget af det andet, der møder en, når man skal ud at køre i en af de nye MAN’er.

Tre MAN fra den ældre generation. Familieligheden er intakt, men...

Allerførst. Den nye generation af MAN-lastbiler ligner ved første øjekast den hidtidige så meget, at forskellen bliver mest tydelig, hvis den nye holder sammen med en fra den ældre generation. Men så træder forskellene også tydeligt frem - lige som lighederne.Det første punkt er en lighed - for ligesom den ældre generation emmer den nye af gedigen kvalitet. Det hele fungerer - døre, vinduer, instrumentbord, køjer, sæder, skabe osv - flot finish.Det første, som vi her på transportnyhederne.dk lagde mærke til, da vi satte os bag rattet i den nye MAN TGX var det gode overblik over den centrale del af instrumentbordet med digital instrumentering og så det buede instrumentbord, hvor man som manden bag rattet kan nå betjeningsknapperne uden at skulle flytte sig i sædet.

Førerpladsen er nyindrettet. Blandt andet med en formen justering af rattet.

...eller til højre.

Efter at have sat førerkortet i fartskriveren, spændt sikkerhedsselen, drejet nøglen og startet motoren, var det blot at sætte gearvælgeren på ratsatten i “D” og så køre. Den automatiske parkeringsbremse slap sig tag i bilen og så var vi ude at køre - ikke med de skøre, men med 510 hestekræfter og en venlig og vidende profidriver fra MAN i München.Testturen var den samme som tidligere test af andre lastbiler. 176 kilometer fordelt på omkring 60 kilometer motorvej og omkring 11o kilometer landevej i det østjyske område. Et kig på Google Maps viser, at der er en højdeforskel på ruten på knap 100 meter. Google beregner også, hvor mange meter den samlede stigning op ad bakkerne har været. I alt 832 meter. Dermed er det en rute, der ikke bare er ligeud, men kræver opmærksomhed fra chaufførens side, selvom bilen er fyldt med elektroniske hjælpemidler.Efter den første snes kilometer ned mod Skanderborg, hvorfra turen skulle gå nordpå ad landevejen via Hadsten til randers, kunne vi konstatere, at den nye TGX ikke mangler noget med hensyn til kørekomfort. Det gode udsyn, indretningen af førerpladsen, det præcise og veldæmpede styretøj og de elektroniske hjælpesystemer - eksempelvis køreprogrammet Efficient + - bidrager til en behagelig afslappet kørsel. Det indtryk holdt hele vejen hjem.

Nyt i den nye MAN-generation - blandt andet:

Buet instrumentbord

Digitale instrumenter

Redesignet rat med en række betjeningsknapper

Turn support ved svingning med tre advarselsniveauer

Elektronisk håndbremse placeret i instrumentbordet

Ny touchskærm - i 7 eller 12 tommer koblet på SmartSelect-drejeknap med tryk

Ny udformning af gearvælger

Udtræksbord i instrumentbordet

Nyt panel til den digitale fartskriver med mere

Betjeningsknapper i sidedøren

Elektriske betjente sidespejle med forbedret placering

Passagersæde med foldbar ryg

Fjernbetjeningsenhed ved køjen

Nyt design af front oglygter (med indbygget MAN-logo)

LED-lygter og lys

Nydesignet spoilere

App til opbyggere

D38-serien yder op til 640 hk

D26 fra 430 til 510 hk

D15 fra 330 til 400 hk

Trækkerens totalvægt: 18 ton

Højde: 3,9 meter

Egenvægt: 7.688 kg uden chauffør, men med fyldte tanke

Motor:

D26 med en effekt på 510 hk

Maksimalt drejningsmoment på 2.600 Nm mellem 930 og 1.350 omdr./min.

Gearkasse. 14 trins TipMatic med automatisk gearskift

retarder med et maksimalt moment på 4.100 Nm

Drejeradius: 14,8 meter

Elektronisk parkeringsbremse

Elektroniske bremser med ABS og ASR suppleret med EBA - Emergency Brake Assist

Hill Hold

Dæktryksovervågning

Vejbane-assistent - Lane Guard System - der advarer, hvis der er risiko for farlige situtioner ved vognbaneskift

ESP - Electronic Stability Program

Hjørnehjælp - Cornering aid, der overvåger passagersiden af førerhuset med tre advarselsniveauer med først lyssignal i A-stolpe og derefter lydalarm

Sikkerhedsseler med selestrammer og airbag

En lille finesse i lygterne. Bare for at understrege, at det er en MAN.



Nedenfor er der noge udvalgte fabriksbilleder fra den tidligere generation TGX - blot for at understrege. at selvom der er ligheder, er der tale om to forskellige generationer.