Løven brølede mod vind og vejr - med et plus

Torsdag 30. juli 2020 kl: 09:10

En tre-akslet Volvo FH med 42 ton totaltvægt på den sædvanlige ti kilometer kortere rute:



Af: Jesper Christensen Testturen startede hos MAN Truck & Bus i Tilst i Aarhus’ vestlige del. Derfra rundede vi vores sædvanlige begyndelses- og måle punkt ved universitetet. Dermed blev turen omkring 10 kilometer længere - og med mere kørsel i byen.MAN’s tyske profidriver holdt styr på målingerne, mens opgaven for manden bag rattet var at holde styr på det 40 tons tunge vogntog. Det blev til 187 kilometer i kraftig modvind skråt ind fra både højre og venstre side - og medvind på motorvejen.Vi kørte i Efficient+ i 3 timer, 13 minutter og 31 sekunder og brugte 57,51 liter dieselolie. Det giver så en gennemsnitshastighed på 58 km/t og et brændstofforbrug på 3,26 km/liter.Flot.Interesserede kan se mere om brændstofforbruget i andre lastbilmærker på andre dage med andet vejr og andre konfigurationer her: