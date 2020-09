Det maritime transportområdet kan søge om støtte på samlet 2,8 millioner euro

Tirsdag 8. september 2020 kl: 12:14

Projekterne skal udnytte og udbygge de fællesnordiske kompetencer inden for den maritime sektor

Der skal som minimum deltage to nordiske lande i hvert projekt. Desuden skal hvert projekt involvere mindst en kommerciel partner og en forskningsinstitution, typisk et universitet eller et GTS-institut, der skal lede projektet

Ansøgere skal sende en fællesansøgning til Nordisk Energiforskning. De danske deltagere skal desuden sende en særskilt ansøgning til EUDP (Energiteknologisk Forsknings- og Demonstrationsprogram), der støtter den danske deltagelse. Projekter, der bliver søgt ved EUDP, skal have en dansk projektejer og søges med udgangspunkt i de regler og projektskabeloner, der bruges ved ansøgninger til EUDP

Tidsplan:

28. oktober 2020 klokken 15:00: Ansøgningsfrist

Februar 2021: Afgørelse fra Nordisk Energiforskning

Om Nordisk Energiforskning (NEF):

Nordisk Energiforsknings (NEF) primære formål er at støtte det nordiske energisamarbejde

NEF finansierer og fremmer det nordiske samarbejde, skaber forskningsbaseret grundlag for energipolitiske beslutninger og udgør et forbindelsesled mellem industri, forskning og politiske aktører

NEF har et særligt fokus på bæredygtige og konkurrencedygtige energiløsninger. Institutionen arbejder desuden i europæisk regi.

NEF er placeret i Norge

Om Energistyrelsen:

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning

Energistyrelsen har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Af: Redaktionen De nordiske lande står stærkt i det globale marked for maritim transport. Derfor har Nordisk Energiforskning under Nordisk Ministerråd afsat midler til et fællesnordisk initiativ, der skal støtte innovative udviklings- og demonstrationsprojekter inden for området på tværs af Norden.Initiativet fokuserer på koncepter til den maritime transportsektor med fokus på brint, ammoniak og andre brændstoffer baseret på bæredygtigt produceret brint samt projekter om biobrændsler eller batterielektriske fremdriftssystemer.Projekt skal leve op til flere krav for at komme i betragtning til midlerne:Potentielle ansøgere til indkaldelsen fra Nordisk Energiforskning har mulighed for at deltage i et webinar om indkaldelsen 14. oktober 2020Interesserede kan læse mere om indkaldelsen fra EUDPOm EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram):EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klimaI alt deltager Sverige, Norge, Island, Finland og Danmark i initiativet, der samlet udgør 2.040.528 millioner euro. Beløbet suppleres med 794.750 euro i top-op-midler fra Nordisk Energiforskning. Det danske bidrag fra EUDP udgør 468.000 euro.Alle potentielle ansøgere kan søge vejledning hos EUDP frem til ansøgningsfristen 28. oktober 2020.