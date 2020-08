Nordjyske vognmænd slår sig sammen i nyt fælles selskab

Tirsdag 18. august 2020 kl: 06:38

Af: Redaktionen Kristian Rytter, Steen Hagemann og Michael Sørensen.Kristian Rytter A/S og K. Knudsen A/S er to veldrevne vognmandsforretninger med en stærk historie i det nordjyske. Kristian Rytter A/S drives af Kristian Rytter, som har 25 års jubilæum som vognmand i 2020, mens K. Knudsen A/S drives af Steen Hagemann og Michael Sørensen med henholdsvis 20 og 10 års erfaring i branchen.Alle medarbejdere, der bliver berørt af sammenlægningen, vil forsætte med at yde den samme service i Kristian Rytter Transport A/S, der vil blive ledet Steen Hagemann, Michael Sørensen og Kristian Rytter.- Vi vil fortsat servicere og skabe værdi for alle vores respektive kunder, men forener nu vores kræfter og kompetencer i et fælles selskab. Vi har arbejdet sammen i mange år og deler de samme værdier og kundefokus. Det medfører et perfekt match i et nyt fælles selskab, siger Kristian Rytter.- Vi fortsætter med alle vores forretningsområder med salg og levering af råstoffer, jordflytning, blokvognstransport, krankørsel og udlejning af containere og køreplader. Gennem sammenlægningen opnår vi en række syneriger, som gør os endnu stærkere, siger Steen Hagemann.Kristian Rytter Transport A/S ejes i fællesskab af Steen Hagemann, Michael Sørensen og Kristian Rytter koncernen.













Kristian Rytters forretningsområder med jordboring, miljøteknik og entreprenørarbejde, fortsætter som hidtil i selskabet Kristian Rytter A/S.







Alle aktiviteterne samles på Kristians Rytters ejendom på Jellingvej i Svenstrup.

