Venstre og Konservative i Kolding giver dispensation til vognmand med østeuropæiske biler

Tirsdag 25. april 2017 kl: 13:00

Af: Jesper Christensen I første omgang afviste Plan- og Boligudvalget forslaget, som i marts i år var vokset fra at være et byggeri med 10 hvilekabiner med hver 3 hvilepladser med bade-, toilet- og opholdsfaciliteter til at være et byggeri i to etager med 27 hvilekabiner med 81 sengepladser med bade-, toilet- og opholdsfaciliteter.









Senere blev størrelsen sat ned til 10 hvilekabiner med i alt 30 sengepladser plus 7 særskilte wc/baderum.









Plan- og Boligudvalget afviste Contrans A/S' forslag med den begrundelse, at det havde hotel-lignende karakter, hvilket stred mod det planmæssige grundlag for området.









Ifølge dagsordenen til byrådsmødet i Kolding mandag 24. april peger Plan- og Boligudvalget på følgende:

En tilladelse til projektet vil først og fremmest skabe hensigtsmæssige forhold til de udenlandske chauffører, som tilbringer deres hvileperioder i Kolding Kommune. Samtidig vil dette højst sandsynligt løse mange af de problematikker, der ses med overnattende chauffører i uønskede områder som eksempelvis på havnene og rastepladserne

Grundet Kolding Kommunes centrale placering i det danske land, vil en sådan tilladelse måske også kunne skabe en positiv præcedens, med bedre muligheder til vognmandsvirksomheder, og dermed kunne tiltrække andre virksomheder til en Kommune, der aktivt tager stilling til vognmændenes ønsker og visioner

En tilladelse vil dog også kunne skabe en uhensigtsmæssig præcedens i kommunen. Man vil åbne op for at placere bolig eller hotellignende forhold i områder udlagt til erhverv og industri. Der kan opstå klagesager fra overnattende vedrørende eksempelvis støj og støvgener fra de omkringliggende virksomheder

Andre virksomheder og brancher vil ikke kunne nægtes de samme ”velfærdsfaciliteter”. Eksempler kan være en lille tømrervirksomhed eller autolakerer med nordjyske håndværkere der mangler logi mandag til torsdag.

Hoteller, Bed & Breakfast m.v, vil kunne klage over manglende indtjening, ved at der tillades hotellignende forhold i erhvervsområder





Sagen var kommet på dagsordenen, fordi et mindretal i Plan- og Boligudvalget havde forlangt, at den skulle behandles i byrådet, hvor Venstre og Konservative sammen har et flertal på 13 ud af 25 medlemmer.









Venstre og Konservative besluttede, at Contrans A/S skulle have dispensation, så der kan opføres velfærdsfaciliteter for især udenlandske chauffører med tilknytning til virksomheden.

