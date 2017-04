Horsens-virksomhed overtager konkurrent i Juelsminde

Tirsdag 25. april 2017 kl: 12:15

Af: Redaktionen Per Rasmussen, der hidtil har ejet og drevet PR Transport ApS, har valgt at sælge sin forretning til Michael Mortensen, der også driver HM Entreprenør A/S og HM Grus ApS.









- Med en virksomhed af min størrelse begynder det administrative efter hånden at fylde mere end det praktiske, som jeg brænder for. Jeg har kendt Michael i mange år, og vores virksomhedsprofil matcher hinanden, hvorfor det har været naturligt for mig at sælge til Michael Mortensen, siger Per Rasmussen, der glæder sig til at indgå i kørselsteamet hos HM Logistik, hvor han fortsat vil have kontakt til kunderne - både de hidtidige og nye.









Med købet af PR Transport ApS styrker HM Logistik sine forretningsområder inden for kran/grab.









- Jeg har i alle årene set Per Rasmussen som en dygtig, energisk og kompetent forretningsmand, som altid har gjort det godt, siger Mikael Mortensen og peger på, at Per Rasmussen har ønsket at fortsætte i virksomheden, så knowhow, erfaring og viden bliver videreført og kan styrke forretningen.









PR Transport ApS fortsætter som en selvstændig enhed, hvor Per Rasmussen vil fungere som kørselsleder i PR Transport og HM Logistik med udgangspunkt på adressen på Kometvej i Horsens, hvor al kørsel vil tage udgangspunkt.









I anledning af overdragelsen vil der blive afholdt reception i selskabetslokalet Aqua på havnen i Juelsminde fredag 5. maj mellem klokken 13.00 og 18.00.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.