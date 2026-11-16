Beruset lastbilchauffør nedlagde hegn på p-plads

Mandag 16. november 2026 kl: 12:28

Vidner tilkaldte efterfølgende politiet, som fandt lastbilchaufføren - en 58-årig litauisk mand - liggende henover rattet i temmelig påvirket tilstand.









En efterfølgende alkometertest viste, at han havde en promille, der var væsentligt højere end tilladt. Derfor blev han anholdt klokken 19.04 og sigtet for spirituskørsel. Den sigtede fremstilles mandag i grundlovsforhør i retten i Nykøbing.

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