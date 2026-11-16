Beruset lastbilchauffør nedlagde hegn på p-plads
Mandag 16. november 2026 kl: 12:28Af: Redaktionen
Søndag klokken 18.44 skete der ifølge Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi et mindre færdselsuheld på en lastbilparkering ved Jernbanevej i Gedser. En chauffør i en lastbil med tilkoblet påhængsvogn ramte hegnet til p-pladsen, så det blev nedlagt
Vidner tilkaldte efterfølgende politiet, som fandt lastbilchaufføren - en 58-årig litauisk mand - liggende henover rattet i temmelig påvirket tilstand.
En efterfølgende alkometertest viste, at han havde en promille, der var væsentligt højere end tilladt. Derfor blev han anholdt klokken 19.04 og sigtet for spirituskørsel. Den sigtede fremstilles mandag i grundlovsforhør i retten i Nykøbing.
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