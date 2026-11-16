AMU-center i Nordjylland tilbyder EU-efteruddannelse i tre dele

Mandag 16. november 2026 kl: 12:19

Af: Redaktionen Uddannelseschef Eva Bach Christiansen, AMU Nordjylland. (Foto: AMU Nordjylland)

- Vi taler med vognmænd og chauffører, der efterspørger en mere fleksibel tilgang, siger uddannelseschef ved AMU Nordjylland Eva Bach Christiansen.









- De kan have svært at afsætte en hel arbejdsuge, hvor de ikke er ude at køre - og det ønske om mere fleksibilitet, det efterkommer vi nu, siger hun videre.









EU-efteruddannelsen, der består af tre AMU-moduler, har hidtil været fem sammenhængende dage, men nu kan man dele den i to plus en plus to dage. Man skal blot gennemføre alle tre moduler inden for fem år, hvor den sidste del skal gennemføres tre måneder inden, ens nuværende bevis løber ud, så forlænges ens EU-bevis med fem år. Ligesom når man tager efteruddannelsen på fem sammenhængende dage.









Genopfrisker køreteknik og glatbane

AMU Nordjylland tilbyder en dag på køreteknisk anlæg som den valgfrie del af EU-efteruddannelsen, hvor man kan få øvet og genopfrisket manøvrer og glatbane. Det er sjældent, man bruger det, men til gengæld er det vigtigt at have på rygraden - og i hænderne - hvis lastbilen en dag skrider ud.









Relevante branchepakker

Desuden kan man vælge mellem flere forskellige branchepakker hos AMU Nordjylland, alt efter hvad der er mest relevant. Det kan være opdatering for entreprenørchauffører, stykgods og distribution, og det kan være dyretransport.









Hos AMU Nordjylland peger man på, at det også øger fleksibiliteten, når branchepakken kan gennemføres på et andet tidspunkt end køreteknik og den obligatoriske del, så man kan få den målrettede brancheopdatering, man har brug for i ens hverdag, og det samtidig kan passe ind i kalenderen.









Fleksible løsninger

Det stiller lidt større krav til at huske, hvilke kurser man har gennemført, og hvilke kurser, man mangler for at forny dit EU-bevis. Men hvis man har en Full Service-aftale med AMU Nordjylland, holder skolens kursusadministration styr på ens moduler og dato for fornyelse af certifikater.









Man kan stadig gennemføre hele EU-efteruddannelsen samlet på én uge, som hidtil hos AMU Nordjylland.









- Der er nogle, der helst vil have fornyelsen samlet på én uge. Og der er nogle, der gerne vil have den delt op - hovedsagen er, at begge dele nu er muligt hos AMU Nordjylland, siger Eva Bach Christiansen.









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