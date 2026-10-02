Politisk flertal vil fordele 100 millioner kroner til kollektiv transport på landet

Fredag 2. oktober 2026 kl: 20:24

Den kollektive transport er udfordret - især uden for de store byer. Derfor lægger SSFMR-Regeringen, Enhedslisten og Alternativet op til at afsætte 100 millioner kroner i 2026 til initiativer, der skal styrke den lokale kollektive transport og mobilitet - især i landdistrikter, i ø-kommuner og mindre byer.









Med et aktstykke, der skal behandles i Folketingets Finansudvalg, lægger SSFMR-Regeringen sammen med Enhedslisten og Alternativet op til at fordele 80 millioner kroner i direkte tilskud til de regionale trafikselskaber samt ø-kommunerne Fanø, Samsø og Ærø efter en fordelingsnøgle indmeldt af trafikselskaberne.









Derudover vil 20 millioner kroner gå til at udvikle og forbedre betalingsløsninger, der kan understøtte fleksible kollektive transporttilbud og transporttilbud i landdistrikter.









Blandt andet bliver der afsat 3 millioner kroner, så Bornholm fremover kan blive tilsluttet Rejsekort som app og Basiskort.









Aktstykket forventes behandlet torsdag 8. oktober.









Fakta:

De 80 millioner kroner kan bruges til at sætte gang i initiativer, der styrker den lokale kollektive transport og mobilitet i landdistrikter og mindre byer - eksempelvis inden for følgende kategorier:

Anlæg af nye eller forbedring af eksisterende knudepunkter

Pilotforsøg med bus på bestilling

Borgerdrevne transportløsninger, herunder frivilligbusser

Projekter, hvor delemikromobilitet, herunder delecykler, stilles til rådighed i sammenhæng med kollektiv transport





- Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virke med det samme. Derfor lægger vi med aktstykket op til at give det som et direkte tilskud til trafikselskaberne og et ekstra tilskud til ø-kommunerne, for det er der brug for, siger By-, land- og transportminister Signe Munk (SF)









Udtalelser fra de partiernes transportordførere:





Transportordfører Bjørn Brandenborg (S):





- De seneste års besparelser på busserne kan mærkes lokalt. Det rammer de ældre og unge, som er afhængige af bussen til indkøb, læge eller skole. Og det rammer familierne uden bil, som i dag er omkring hver femte familie i mindre byer. Derfor er det vigtigt, at vi styrker og udvikler den kollektive transport udenfor de største byer og på øerne. Nu tager vi de første skridt.









Transportordfører Frida Bruun (M):





- Den kollektive transport halter mange steder i landdistrikterne. Derfor er jeg glad for, at vi nu giver området et løft, så vi både kan udvikle den kollektive transport lokalt og afprøve mere fleksible og borgerdrevne løsninger. For den samme løsning passer ikke nødvendigvis til Føvling og Frederiksberg.









Transportordfører Vivi Nør Jacobsen (SF):





- For SF er kollektiv transport et spørgsmål om at sikre folk mulighed for at komme fra A til B. Derfor har vi længe kæmpet for at styrke den kollektive transport - også uden for de store byer. Nu kommer der penge direkte til den lokale kollektive transport og mulighed for forsøg med frivilligbusser, så flere kan komme bedre rundt i landdistrikter og de mindre byer.









Transportordfører Leila Stockmarr (El):

- De her midler falder på et knastørt sted. Den kollektive transport lider og der er akut brug for massive saltvandsindsprøjtninger lokalt, som kommer ud at arbejde med det samme. Naturligvis kan de ikke stå i stedet for langvarige investeringer, og vi skal samtidig sørge for, at der løbende ses på kompensation for stigende brændstofpriser.









Transportordfører Philip Vivet (R):





- I Radikale Venstre ønsker vi, at den kollektive transport skal være et mere attraktivt valg, også uden for de store byer. Med de her midler styrker vi mobiliteten i landdistrikter og mindre byer og giver plads til fleksible løsninger, der passer til de lokale behov. Det er godt for både klimaet og sammenhængskraften i Danmark.









Transportordfører Elise Sydendal (Alt):





- Alt for mange steder på landet er den kollektive transport blevet skåret ned så mange gange, at det i praksis er umuligt at få hverdagen til at hænge sammen uden en bil. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi nu får 100 millioner kroner ud at arbejde for bedre mobilitet i landdistrikterne. Her er der brug for nytænkning og investeringer i for eksempel busser på bestilling, frivilligbusser, delecykler og gode knudepunkter. Det vigtigste er, at man lettere skal kunne komme rundt, selvom man bor langt fra en større by.





(Kilde: Transportministeriet)

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