Vognmand fra Vesthimmerland valgte vogn med gående gulv
Fredag 2. oktober 2026 kl: 10:24Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en fire-akslet Knapen-trailer med Walkingfloor til Vognmand Børge Møller I/S, der har hjemsted i Fjelsø i det vestlige Himmerland. Den nye Walkinfloor-trailer kan rumme 91 kubikmeter i kassen, der er forsynet med automatisk rullepresenning
Om den nye fire-akslede Knapen-trailer med Walkingfloor:
Chassis-opbygning:
- Opbygget på et selvbærende stålchassis
- Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil
- Chassiset er eloxeret uden efterlakering
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første og tredie aksel er med løftefunktion, og fjerde aksel er selvstyrende
- Kost- og skovlbeslag samt plastværktøjskasse i venstre side foran akslerne samt en tre-meter stige og stopklodser
Kasse-opbygning:
- Siderne er opbygget i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumssider, der er fuldsvejst indvendigt
- Siderne er forsynet med en særlig overkantsprofil med løbeskinne for en aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm
- Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave og CF betjening
- Bagdøre i alu-profiler med tre-trins stige under
Den nye Walkingfloor trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Vognmand Børge Møller I/S blev etableret i 1981 og har i dag omkring 80 biler, som transporterer varer rundt i Danmark og Europa.
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