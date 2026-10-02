Vognmand fra Vesthimmerland valgte vogn med gående gulv

Fredag 2. oktober 2026 kl: 10:24

Om den nye fire-akslede Knapen-trailer med Walkingfloor:





Chassis-opbygning:

Opbygget på et selvbærende stålchassis

Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil

Chassiset er eloxeret uden efterlakering

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første og tredie aksel er med løftefunktion, og fjerde aksel er selvstyrende

Kost- og skovlbeslag samt plastværktøjskasse i venstre side foran akslerne samt en tre-meter stige og stopklodser





Kasse-opbygning:

Siderne er opbygget i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumssider, der er fuldsvejst indvendigt

Siderne er forsynet med en særlig overkantsprofil med løbeskinne for en aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm

Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave og CF betjening

Bagdøre i alu-profiler med tre-trins stige under





Den nye Walkingfloor trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Vognmand Børge Møller I/S blev etableret i 1981 og har i dag omkring 80 biler, som transporterer varer rundt i Danmark og Europa.





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