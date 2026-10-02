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Vognmand fra Vesthimmerland valgte vogn med gående gulv

Fredag 2. oktober 2026 kl: 10:24
Af: Redaktionen

Vognmand fra Vesthimmerland valgte vogn med gående gulv

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en fire-akslet Knapen-trailer med Walkingfloor til Vognmand Børge Møller I/S, der har hjemsted i Fjelsø i det vestlige Himmerland. Den nye Walkinfloor-trailer kan rumme 91 kubikmeter i kassen, der er forsynet med automatisk rullepresenning

Om den nye fire-akslede Knapen-trailer med Walkingfloor:

Chassis-opbygning:
  • Opbygget på et selvbærende stålchassis
  • Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil
  • Chassiset er eloxeret uden efterlakering
  • Cyklistværn i begge sider 
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første og tredie aksel er med løftefunktion, og fjerde aksel er selvstyrende
  • Kost- og skovlbeslag samt plastværktøjskasse i venstre side foran akslerne samt en tre-meter stige og stopklodser

Kasse-opbygning:
  • Siderne er opbygget i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumssider, der er fuldsvejst indvendigt
  • Siderne er forsynet med en særlig overkantsprofil med løbeskinne for en aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm
  • Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave og CF betjening
  • Bagdøre i alu-profiler med tre-trins stige under

Den nye Walkingfloor trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

  
Vognmand Børge Møller I/S blev etableret i 1981 og har i dag omkring 80 biler, som transporterer varer rundt i Danmark og Europa.  

 



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