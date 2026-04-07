Fynsk transportvirksomhed har hentet to nye city-trailere med gardiner og skydetag

Tirsdag 7. april 2026 kl: 11:52
Af: Redaktionen

Fynsk transportvirksomhed har hentet to nye city-trailere med gardiner og skydetag

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret to nye tre-akslede Kel-Berg city gardintrailere til Schou-Danielsen Logistik A/S, der har hjemsted i Odense og er en del af Dansk Distribution med 15 godsterminaler og en række vognmænd tilknyttet


Om de to nye tre-akslede Kel-Berg city gardintrailere:

Chassis opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil 
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Fuld galvaniseret chassis
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med liftfunktion, mens tredie aksel er med Tridec tvangsstyring ved hjælp af et stang-system

Gardin-opbygning:
  • Skydetag med fast bagbom
  • Zepro-lift med en kapacitet på 2.500 kg, 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening
  • Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystem. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg
  • Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
  • 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 32 alu-planker
  • Truck-beslag bagerst til medbringertruck
  • Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
  • LED-lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt
  • ADR EXII-attest

De nye city gardintrailere, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 43.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



- Asfaltarbejde på motorvej ved Horsens vil påvirke trafikken frem til juli
- Dansk kranproducent har lanceret ny kran til byarbejde
- Nyt samarbejde skal øge virksomheders mulighed for at få arbejdskraft
- Synsvirksomhed ruster sig til nye syn af opbyggede køretøjer
- Transport bidrager til vækst i serviceproduktionen
- MAN Truck & Bus Danmark er nu en del af Semler Gruppen
- 11 gange dagligt - tabt gods skaber farlige situationer på vejene
- Semler Gruppens køb af MAN Truck & Bus Danmark er godkendt
- Fynsk transportvirksomhed har hentet to nye city-trailere med gardiner og skydetag
- Østrigs har indføret kørselsforbud i påsken
- Vejdirektoratet undersøger jordens egenskaber under vejen til havnen
- Vestjysk fragtmand overtager kollega i Thy
