Fynsk transportvirksomhed har hentet to nye city-trailere med gardiner og skydetag
Tirsdag 7. april 2026 kl: 11:52Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret to nye tre-akslede Kel-Berg city gardintrailere til Schou-Danielsen Logistik A/S, der har hjemsted i Odense og er en del af Dansk Distribution med 15 godsterminaler og en række vognmænd tilknyttet
Om de to nye tre-akslede Kel-Berg city gardintrailere:
Chassis opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fuld galvaniseret chassis
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med liftfunktion, mens tredie aksel er med Tridec tvangsstyring ved hjælp af et stang-system
Gardin-opbygning:
- Skydetag med fast bagbom
- Zepro-lift med en kapacitet på 2.500 kg, 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening
- Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystem. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 32 alu-planker
- Truck-beslag bagerst til medbringertruck
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- LED-lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt
- ADR EXII-attest
De nye city gardintrailere, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 43.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
- Fynsk transportvirksomhed har hentet to nye city-trailere med gardiner og skydetag
