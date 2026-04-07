Fynsk transportvirksomhed har hentet to nye city-trailere med gardiner og skydetag

Tirsdag 7. april 2026 kl: 11:52

Om de to nye tre-akslede Kel-Berg city gardintrailere:





Chassis opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fuld galvaniseret chassis

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med liftfunktion, mens tredie aksel er med Tridec tvangsstyring ved hjælp af et stang-system





Gardin-opbygning:

Skydetag med fast bagbom

Zepro-lift med en kapacitet på 2.500 kg, 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening

Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystem. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 32 alu-planker

Truck-beslag bagerst til medbringertruck

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

LED-lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt

ADR EXII-attest





De nye city gardintrailere, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 43.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.