Fem tip-trailere blev sendt samme sted hen

Onsdag 17. september 2025 kl: 13:23

Om de fem nye Kel-Berg tiptrailere:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre-neter stige, Kel-Berg værktøjskasse og kost- og skovlbeslag i venstre side

Lufttilsluttning begeret på chassis i venstre side inklusiv luftslange og luftpistol

Galvaniseret underkøringskofanger

Lille plastværktøjskasse mellem tredje og fjerde aksel i venstre side. Kassen indeholder smørestation for fjerde aksel og kontakt for luftstyret vibrator

Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge med chrom-hætter på hjulboltene

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke

Bund udført i 7 mm gennemgående alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke10 mm plastikplade indvendig på forsmæk. Plast på sider og front afsluttes med alu. skinne

Tophængt alu-stige indvendig på forsmækken

Luftstyret vibrator monteret under tipkassen

De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.













