Fem tip-trailere blev sendt samme sted hen
Onsdag 17. september 2025 kl: 13:23Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret fem nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailere, der skal indgå i flåde hos transportvirksomheden ATS i Arden i Himmerland. De nye tip-trailere kan rumme 61,5 kubikmeter i kassen, der er forsynet med automatisk Eco-Top rullepresenning
Om de fem nye Kel-Berg tiptrailere:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre-neter stige, Kel-Berg værktøjskasse og kost- og skovlbeslag i venstre side
- Lufttilsluttning begeret på chassis i venstre side inklusiv luftslange og luftpistol
- Galvaniseret underkøringskofanger
- Lille plastværktøjskasse mellem tredje og fjerde aksel i venstre side. Kassen indeholder smørestation for fjerde aksel og kontakt for luftstyret vibrator
- Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge med chrom-hætter på hjulboltene
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
- Bund udført i 7 mm gennemgående alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke10 mm plastikplade indvendig på forsmæk. Plast på sider og front afsluttes med alu. skinne
- Tophængt alu-stige indvendig på forsmækken
- Luftstyret vibrator monteret under tipkassen
De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
