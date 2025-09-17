Klik venligst



Fem tip-trailere blev sendt samme sted hen

Onsdag 17. september 2025 kl: 13:23
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret fem nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailere, der skal indgå i flåde hos transportvirksomheden ATS i Arden i Himmerland. De nye tip-trailere kan rumme 61,5 kubikmeter i kassen, der er forsynet med automatisk Eco-Top rullepresenning

Om de fem nye Kel-Berg tiptrailere:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Tre-neter stige, Kel-Berg værktøjskasse og kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Lufttilsluttning begeret på chassis i venstre side inklusiv luftslange og luftpistol
  • Galvaniseret underkøringskofanger
  • Lille plastværktøjskasse mellem tredje og fjerde aksel i venstre side. Kassen indeholder smørestation for fjerde aksel og kontakt for luftstyret vibrator
  • Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge med chrom-hætter på hjulboltene
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
  • Bund udført i 7 mm gennemgående alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke10 mm plastikplade indvendig på forsmæk. Plast på sider og front afsluttes med alu. skinne
  • Tophængt alu-stige indvendig på forsmækken
  • Luftstyret vibrator monteret under tipkassen
 
De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.






