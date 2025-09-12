38-årig mand blev sigtet for tyveri af dieselolie

Fredag 12. september 2025 kl: 10:41

Da betjentene undersøgte bilen, som den 38-årige mand kærte i, fandt de otte 25-liters dunke, som var fyldt med diesel - samlet 200 liter. Politiet fandt også noget værktøj i bilen.









Den 38-årige blev anholdt og sigtet for tyveri af brændstof. Da den 38-årige var frakendt kørekortet, blev han også sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Det viste sig også, at han var efterlyst til afsoning i en anden straffesag, så han blev kørt til afsoning. Politiet skal undersøge, om det værktøj, der lå i bilen, kan være stjålet.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.