38-årig mand blev sigtet for tyveri af dieselolie
Fredag 12. september 2025 kl: 10:41Af: Redaktionen
En patrulje fra Sydsjællands og Lolland-Falster Politi standsede lidt før klokken halv tre natten til fredag, en bil på Omfartsvejen ved Slagelse. Bag rattet sad en 38-årig mand, der var frakendt kørekortet og efterlyst i en straffesag
Da betjentene undersøgte bilen, som den 38-årige mand kærte i, fandt de otte 25-liters dunke, som var fyldt med diesel - samlet 200 liter. Politiet fandt også noget værktøj i bilen.
Den 38-årige blev anholdt og sigtet for tyveri af brændstof. Da den 38-årige var frakendt kørekortet, blev han også sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Det viste sig også, at han var efterlyst til afsoning i en anden straffesag, så han blev kørt til afsoning. Politiet skal undersøge, om det værktøj, der lå i bilen, kan være stjålet.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Pulje skal bidrage til færre arbejdsulykker på transportområdet
- 38-årig mand blev sigtet for tyveri af dieselolie
- Energiselskab byder på årets el-lastbil
- Svensk transportvirksomhed har solgt sit danske datterselskab
- Skærver og fast biobrændsel opvejede fald i import af fossile brændsler
- Det kom færre nye varebiler ud at køre i august
- Holdingselskab er også gået konkurs
- Gaslastbiler holdt stille - og udløste underskud
- Vognmand i Toftlund er gået konkurs
- Godt 1.000.000 lastbiler er forbundne til servicefunktioner
- Der er akut behov for sikre lastbilparkeringer
- Politiet har sigtet 15 personer efter demonstration på Aarhus Havn
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!