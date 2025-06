Fragtmængderne steg i maj

REDERIKONCERN:

Torsdag 12. juni 2025 kl: 11:28





DFDS færgemængder

Maj

Sidste 12 måneder Fragt 2023 2024 2025 Ændr.

2023 2024 2025 Ændr. Lanemeter, '000 3.282 3.510 3.668 4,5 %

39.274 39.839 41.613 4,5 %



















Passager 2023 2024 2025 Ændr.

2023 2024 2025 Ændr. Passagerer, '000 385 574 452 -21,2 %

4.275 5.288 6.210 17,4 %



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen DFDS oplyser videre, at år-til-dato vækstraterne var henholdsvis 0,6 procent og minus 0,3 procent.Den danske rederikoncern noterer, at nordsømængderne var højere end i 2024 på trods en negativ effekt mod slutningen af måneden fra en national strejke i Sverige, der påvirkede driften i Göteborgs Hamn.Middelhavsmængderne var højere end i 2024 drevet af øget kapacitet mellem Tunesien og Frankrig samt en ny rute mellem Egypten og Italien. Middelhavsmængderne var lavere end i 2024 justeret for ruteændringer som følge af ny færge-konkurrence mellem Tyrkiet og Italien.Mængderne på Den Engelske Kanal var højere end i 2024 justeret for de nye Jersey-ruter. Østersømængderne var lavere end i 2024 på grund af primært lavere kapacitet på én rute som følge af tonnageændringer. Mængderne på Gibraltar-strædet var højere end i 2024.I de seneste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 4,5 procent fra 39,8 millioner i 2024-23 til til 41,6 millioner i 2025-24. Justeret for ruteændringer var ændringen var 0,6 procent.På passagerområdet faldt antallet af passagerer i maj med 4,7 procent til 411.000. Justeret for ruteændringer og den justerede år-til-dato var der tale om en tilbagegang på 3,6 procent. DFDS forklarer, at den månedlige nedgang skyldtes færre passagerer på Den Engelske Kanal.Antallet af biler i maj var 6,3 procent lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.I de seneste tolv måneder, 2025-24, steg det samlede antal passagerer med 17,4 procent fra 5,3 millioner i 2024-23 til 6,2 millioner i 2025-24. Justeret for ruteændringer var stigningen på 1,4 procent.Ruteændringerne er salget af Oslo-Frederikshavn-København sidst i oktober 2024, Tarifa-Tanger Ville på grund af betydelige kapacitetsændringer forud for exit fra ruten i begyndelsen maj 2025 og tilgang af Jersey-ruter fra slutningen af marts 2025.