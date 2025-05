Esbjerg-rederi leverer sit hidtil bedste resultat

Mandag 5. maj 2025

Af: Redaktionen »Esvagt Njord«. (Foto: Esvagt)

Esvagt fremhæver i forbindelse med årsrapporten, at et af de væsentlige højdepunkt var sikringen af en langtidskontrakt med Vestas for en nybygget SOV, som skal servicere Hollandse Kust West Wind Farm.









Esvagt's nybygningsprogram på SOV’er oppe på fire skibe, der alle sikret med langsigtede kontrakter. Rederiet fremhæver, at nybygningerne og de langsigtede kontrakter understreger Esvagt’s position som markedsleder indenfor SOV’er bygget til kontrakt.









Selvom 2024 var et godt år med fortsat vækst, var markederne ikke uden udfordringer for Esvagt. Esbjerg-rederiet peger på, at udsigterne for 2025 er afdæmpede - ikke mindst i betragtning af den nuværende makroøkonomiske usikkerhed.









- 2024 var et stærkt og vigtigt år for os. Vi så en forbedring i nogle af de strukturelle udfordringer, der har præget markedet for havvind i de senere år med høje renter og langsommelig godkendelse af nye projekter. Vi sikrede os vigtige nye kontrakter, og vi gjorde væsentlige fremskridt med vores to innovative e-metanol-drevne SOV'er, som aktuelt bygges for Ørsted, siger Esvagt's direktører Søren Karas og Kristian Ole Jakobsen i en kommentar til 2024-regnskabet.









Samtidig kunne selskabet notere, ar der var god efterspørgsel efter Esvagt's services til offshore olie/gas- markedet, hvor rederiets flåde af standby- og supply-skibe (ERRV) navigerede i et til tider uroligt marked og leverede over forventningerne.









- Særligt det første halvår bar præg af et højt aktivitetsniveau på kernemarkederne, hvor vi lykkedes med at forny vigtige kontrakter på forbedrede vilkår. Vi forventer, at ERRV-markederne vil fortsætte i en fornuftig gænge affødt af et øget fokus på energisikkerhed og en accept af den rolle, olie og gas skal spille under den grønne omstilling. Dog ventes specifikt det britiske marked, som var trægt gennem 2024, at fortsætte med et noget begrænset aktivitetsniveau ind i 2025, siger Søren Karas og Kristian Ole Jakobsen, der også ser inflation og et generelt omkostningspres som en fortsat udfordring i 2025.









Klar investering i grøn vækst

Hos Esvagt har man fortsat tillid til den langsigtede udvikling for havvind. Optimismen bygger på en voksende pipeline af projekter, som i kombination med øgede nationale mål for at udbygge den vedvarende energiproduktion frem mod, og efter, 2030 er med til at drive efterspørgslen på SOV'er.









- Selvom vi anerkender, at væksten muligvis ikke bliver lineær, så er retningen klar. Sektoren opskalerer, og den udvikling understøtter behovet for SOV'er og tilhørende tjenester, Søren Karas og Kristian Ole Jakobsen.









I 2024 investerede Esvagt over 400 millioner kroner - heraf størstedelen i nye skibe - hvilket bragte den samlede værdi af det nuværende nybygningsprogram op på over 850 millioner kroner.









- Vi har øget vores investeringsniveau med tæt på 50 procent i forhold til tidligere år og lanceret det største nybygningsprogram i Esvagt's historie. Alle nybygninger er SOV'er, hvilket både understreger vores engagement i offshore vind og vores stærke opbakning til den grønne omstilling, siger de to administrerende direktører.









Lidt om Esvagt:

Esvagt har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og servicerer både offshore vindindustrien samt olie og gas-industrien.

Esvagt servicerer havvindmølleparker med en flåde af særlige Service Operations Vessels (SOV), et koncept som Esvagt var de første til at introducere i 2010. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOV-erne udstyret med blandt andet kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats

Esvagt udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien - blandt andet stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service

Esvagt har base i Esbjerg og råder over en flåden på 42 offshore skibe og har fire i ordre

Esvagt har cirka 1.100 medarbejdere offshore og onshore







