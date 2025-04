Mindre busselskab i Aarhus er gået konkurs

Tirsdag 29. april 2025 kl: 11:52

Af: Redaktionen Statstidende skriver videre, at advokat Jens Weinkouff Højmark, der har adresse på Nørrebrogade i Aarhus er udpeget som kurator.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.





Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 25. april.





LP Busser Holding ApS med CVR-nummer 33755384, der havde som formål at drive erhvervsmæssig personbefordring, foretage investering i værdipapirer og fast ejendom samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed, var ejet af Mikkel Lerche Poulstrup og Jeppe Lerche Poulstrup, der ejer Holgers Taxi ApS med CVR-nummer

40593195 og adresse på Arresøvej i Risskov.





I den seneste årsrapport står der, at selskabet har tabt mere end halvdelen af sin egenkapitalen. Pr. 31. december 2023 var den på minus 542.146 kroner, og at anpartshaverne i selskabet har afgivet støtteerklæring overfor selskabet om at stille den fornødne kapital til rådighed for selskabet i det kommende år. I årsrapporten står der videre, at selskabet forventer et positivt resultat for det kommende år og direktionen på den baggrund vurderer, at selskabet kan reetablere egenkapitalen.





