S-banen mellem Svanemøllen og Hillerød får nye skinner

Mandag 28. april 2025 kl: 10:57

Af: Redaktionen

Strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød er en af S-banens mest travle med flere hundrede tog i døgnet.









- Arbejdet er nødvendigt for at sikre, at den travle S-bane er i god form. Vi skal blandt andet udskifte næsten 10 kilometer skinner og 2.000 sveller, så strækningen også i fremtiden kan håndtere de hundredvis af daglige tog. Mens arbejdet står på, gør vi, hvad vi kan for at mindske generne for naboer og pendlere, siger projektchef Malene Friis Aagaard.









Ændringer i togtrafikken

Arbejdet er tilrettelagt, så der kan køre tog på strækningen det meste af tiden, men Banedanmark har brug for at arbejde i begge spor fra fredag 2. maj til søndag1. juni og igen fra mandag 23. juni til fredag 11. juli









Derfor indsætter DSB Togbusser og tilbyder også kompensation til pendlerne.









- Under sporarbejdet i maj erstatter DSB S-togene med Togbusser - både på langs og på tværs af Hillerødbanen. Jeg opfordrer pendlerne til at tjekke Rejseplanen for at se, hvad der er hurtigst og lettest. For nogle af kunderne på strækningen vil det være hurtigere at tage Togbusserne på tværs - eksempelvis fra Hillerød til Værløse - og så fortsætte med S-togene ad Farumbanen ind mod København, siger Tony Bispeskov, der er Informationschef hos DSB.









Fakta om sporarbejdet mellem Svanemøllen og Hillerød:





Strækningen, som Banedanmark fornyer, er en af de travleste banestrækninger i Danmark. Mellem Svanemøllen og Hellerup kører der omkring 550 af de røde S-tog tog i døgnet, og en stor del af dem fortsætter nordpå til Holte og Hillerød





Arbejde på strækningen indebærer, at Banedanmark:

udskifter 33 sporskifter blandt andet på Hellerup Station, Gentofte Station, Holte Station og Allerød Station

renser ballast på dele af strækningen

udskifter cirka 10 kilometer skinner og 2.000 sveller

udskifter 69 køreledningsmaster og 2.000 meter køreledning

renoverer broen over Dronninggårds Allé i Holte, broen over Helsingørmotorvejen i Gentofte, broen, der fører Hillerødbanen over Klampenborgbanen ved Bernstorffsvej i Hellerup, samt broen over Ermelundsvej i Gentofte









