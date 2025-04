Flere pakker forbedrede resultat i svensk-dansk postkoncern

Torsdag 24. april 2025 kl: 15:12

Af: Redaktionen

Hos PostNord peger man på, at kvartalsresultat var drevet af en positiv udvikling i pakkeforretningen med god vækst i B2C-mængderne. Samtidig har forbedringsprogrammer øget effektiviteten og reduceret omkostningerne, hvilket har ført til et forbedret resultatet.









Lidt fra kvartalsrapporten for første kvartal 2025 sammenholdt med tilsvarende kvartal 2024 i parantes:

Nettoomsætningen udgjorde 9.005 millioner (9.500 millioner) svenske kroner - et fald på 5 procent (4 procent) i fast valuta for sammenlignelige enheder

Pakkemængderne steg med 8 procent (- 2 procent)

Brevmængderne faldt med 14 procent (-14 procent)

Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 189 millioner (127 millioner) svenske kroner, hvilket svarede til en overskudsgrad på 2,1 procent (1,4 procent)

Det justerede driftsresultat (justeret EBIT) udgjorde 274 millioner (154 millioner) svenske kroner, hvilket svarer til en justeret overskudsgrad på 3,0 procent (1,6 procent)





- Den gode resultatudvikling fortsætter og viser, at vores forbedringsprogrammer har haft den planlagte effekt. Vi har samtidig med en stor indsats på omkostningssiden investeret i vores tilbud og styrket vores pakkeforretning, siger Annemarie Gardshol, der er administrerende direktør og koncernchef i PostNord.









Store forandringer i brevforretningen

Det blev i kvartalet meddelt, at PostNord Danmark fra og med 2026 stopper med at levere og omdele breve og i stedet fuldt ud fokuserer på pakkeforretningen. Brevmængderne i Danmark er siden årtusindskiftet faldet med over 90 procent, og faldet er accelereret yderligere det seneste år som følge af den nye postlov i Danmark. PostNord har derfor vurderet, at forudsætningerne for at drive en landsdækkende og lønsom brevforretning ikke længere til stede.









Beslutningen om den danske brevforretning påvirker ikke PostNord's virksomhed i Sverige, hvor koncernen fortsætter arbejdet med at drive en landsdækkende, selvfinansieret og lønsom brevforretning. I Sverige har koncernen gennemført løbende tilpasninger af brevforretningen kombineret med prisstigninger for at imødegå de faldende mængder.









Ud over de initiativer, PostNord har gennemført og vil gennemføre i Sverige, er der ifølge koncernens ledelse behov for lempelser af reglerne, der afspejler nutidens efterspørgsel efter fysiske breve. Her påpeger ledelsen hos PostNord i Sverige, at det også kommer til udtryk i en nylig rapport fra den svenske post- og telestyrelse (PTS).









