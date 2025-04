Havnebusser sejlede med over en million passagerer

Onsdag 23. april 2025 kl: 11:34

Af: Redaktionen Havnebussen Nikolaj. (Foto: Movia)

Det endelige passagertal for året på over en million svarer til en stigning på 15 procent i forhold til 2023.









- Det er fantastisk at se, hvordan københavnerne og byens gæster virkelig har taget de eldrevne havnebusser til sig de senere år. Havnebusserne har en vigtig rolle i den kollektive transport ved at binde byen sammen på tværs af vandet sammen med de mange cykel- og gangbroer, siger Stine Sander, der er direktør for kunder og kommunikation i Movia.









Passagertallet har været stødt stigende siden corona- tiden fra foråret 2020 til langt ind i 2022. I takt med at byen udvikler sig langs havnen med eksempelvis Sydhavnen, Nordhavnen og Refshaleøen, er havnebusserne med til at sikre sammenhæng og mobilitet langs og på tværs af havnen.









- De gule havnebusser er et helt unikt og bæredygtigt transportmiddel, som kun få storbyer i verden kan prale af. De binder havnenære bydele sammen, mens livet folder sig ud langs kajkanterne. For vores havne er ikke blot en trafikal åre, men også et rekreativt frirum og en levende del af byens sjæl. Havnebusserne er et symbol på den grønne og åbne storby, vi gerne vil være - og det er fantastisk at se, hvordan flere og flere tager dem til sig, både som transport og som en måde at opleve vores fantastiske hovedstad fra vandet, siger Laura Rosenvinge (S), der er bestyrelsesmedlem i Movia og medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

Udvidelser og udvikling

I 2022 blev havnebus-systemet udvidet med med Orientkaj St. i Nordhavn samt med to nye stoppesteder i den sydlige del af havnen med Islands Brygge Syd og Enghave Brygge. Sidstnævnte skabte også en forbindelse fra Islands Brygge Syd til Sydhavnsmetroens M4 station på Enghave Brygge, der åbnede i sommeren 2024.





Sammenholdt med havnebussernes tiltrækningskraft om sommeren og i weekender med godt vejr, kan der til tider være udfordringer med pladsen ombord, da der af sikkerhedsmæssige årsager højst må være 80 passagerer ombord ad gangen.





Lidt om havnebusserne i København:

I 2024 var der 135.000 (15 rocent) flere passagerer end året før

Passagertallet i havnebusserne har været stødt stigende siden 2020

Benyttelsen af havnebusserne er størst om sommeren og i weekender - særligt når vejret er godt

Havnebusserne må højst medtage 80 passagerer af sikkerhedsmæssige grunde

Havnebussernes passagerer er typisk københavnere, der tager havnebussen i deres fritid, men også danske og udenlandske turister bruger havnebusserne

De mest benyttede stoppesteder er Nyhavn og Refshaleøen. Herefter kommer Orientkaj, Nordre Toldbod og Teglholmen

Havnebusserne blev eldrevne i 2020. Den samlede flåde udgøres af syv havnebusser, hvoraf seks er i drift og én er reserve

Antal linier: 3

Linje 991 og 992 sejler mellem Orientkaj St. og Teglholmen (991 er den sydgående linje, og 992 er den nordgående linje), mens linje 993 udgør Operasejladsen, som er en pendulservice mellem Nyhavn og Operaen i forbindelse med arrangementer på Operaens store scene.

Rutelængde: 9,3 kilometer

Antal stop: 11





