Transportmesse har øget sit fokus på varebiler

Fredag 4. april 2025 kl: 12:59

Af: Redaktionen Renault Master på Renault Trucks' stand i Hanl E.

- Vi er rigtig glade for at kunne konstatere, at interessen for messen i år er ekstraordinært stor blandt varebil-importørerne. Opbakningen er højt værdsat, og som en direkte konsekvens styrker vi i år vores fokus på varebilerne, der især vil kunne opleves i Hal F, siger Kim Bie Schubert, der er Key Account Manager for transportmessen i Herning, der finder sted for 18. gang.









Han oplyser, at Ford, Kia Import Danmark, RN Danmark (Renault), RSA Danmark (KGM og Maxus) og Toyota Danmark alle udstiller på messen. Derudover bliver der også mulighed for at opleve varebiler hos forhandlerne Ejner Hessel og Nielsen Car Group - ligeledes i Hal F - ligesom Iveco Danmark og MAN Danmark har varebiler med på deres stande i Hal D.













