Havn ved Grådyb udvider med 570.000 kvadratmeter

Onsdag 2. april 2025 kl: 11:37

Af: Redaktionen

I forbindelse med udvidelsen, der ventes klar til udlejning sidst på året, er der blevet flyttet over fire millioner kubikmeter sand og ler, så der er blevet grundlagt 570.000 kvadratmeter areal i den østlige del af havnen, så havnegrænsen er rykket hen til Vadehavet.









- Esbjerg Havn har international betydning. Denne udvidelse er afgørende for, at vi i endnu højere grad kan løfte den grønne omstilling og sikre de bedste rammer for virksomhederne på havnen, siger Dennis Jul Pedersen, der er direktør for Esbjerg Havn.





Det er tre områder, der har øget behovet for en udvidelse af havnen:

Udskibningen af offshore vind

Etableringen af Danmarks første CO2-terminal

Håndteringen af modulært gods









Et markant skub til den grønne omstilling

I forbindelse med, at endnu en udvidelse ventes færdig - Etape 5 - peger man hos Esbjerg Havn på, at fire femtedele af den europæiske havvindskapacitet er udskibet fra Esbjerg Havn, hvilket svarer til vindkraft på over 27,5 GW vind.









Og vindarbejdet vil ifølge Esbjerg Havn fortsætte. Over de næste fem år skal der installeres 13,5 GW havvind, som skal udskibes fra Esbjerg Havn til en lang række projekter - hovedsageligt i tysk og engelsk farvand.









Udover pladsen til udskibning af vindmælledele skaber de nye arealer også mulighed for, at Danmarks første CO2-terminal (CCS) kan etableres. Beslutningen om terminalen, som for nyligt blev truffet, skal sikre, at CO2 kan indfanges og lagres i undergrunden i Nordsøen. Når projektet står færdigt i slutningen af 2025, bliver det Europas første fuldskala CCS-anlæg.









En nødvendig udvidelse for godstransporten

De 570.000 kvadratmeter, der vil står klar til udlejning i slutningen af året, vil også være med til at sikre, at virksomhederne på havnen får mere plads til deres drift, og havnen samtidigt kan understøtte sine strategiske målsætninger inden for modulært gods. I øjeblikket har Esbjerg Havn ruter med forbindelse til 27 forskellige havne rundt i Europa, hvilket gør havnen til et knudepunkt for godstransport. På årsplan håndterer havnen i Esbjerg omkring 4,5 millioner ton gods - knap dobbelt så meget som havnen i Aalborg.





