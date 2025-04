Limfjordshavn håndterede 2,5 millioner ton gods i 2024

Tirsdag 1. april 2025 kl: 12:59

Af: Redaktionen

Hos ledelsen af Port of Aalborg fremhæver man, at omsætningen sidste år var ny rekord og en stigning på godt 22 procent i forhold til året før. Resultatet af den primære drift voksede med 76 procent til 80 millioner kroner, mens årets samlede resultat voksede med 73 procent og endte på 54,4 millioner kroner.









- Det er et historisk regnskab for Port of Aalborg og en markant blåstempling af vores langsigtede udvikling, der har taget yderligere fart de seneste år. I dag er vi både en moderne logistikhub og en erhvervspark med markante styrkepositioner inden for blandt andet vindindustrien, siger bestyrelsesformand i Port of Aalborg A/S, Bjarne Jensen.









Godsomsætningen landede på 2,5 millioner ton, hvilket er 400.000 ton mere end i 2023, hvor der blev håndteret 2,1 millioner tons god.









Samtidig steg udlejningsprocenten i erhvervsparken, mens regnskabet også var positivt påvirket af engangsindtægter - blandt andet salg af arealer til virksomheder.









- I 2022 lancerede vi en ny strategi med skærpet fokus på det nordjyske erhvervsliv og den grønne omstilling, og det begynder vi nu at se resultaterne af. Det positive regnskab er et udtryk for, at vi dels har nogle stærke logistikløsninger, som senest er blevet styrket af, at vi har etableret en konkurrencedygtig containerterminal, efter at Royal Arctic Line forlod Aalborg, siger administrerende direktør og tidligere folketingsmedlem og formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl.









- Og dels lykkes vi med at servicere og skabe gode rammer for virksomhederne både i og omkring vores erhvervspark. Vi er derfor en attraktiv lokation for virksomheder, der gerne vil skalere deres forretning. Det gælder både for eksisterende virksomheder i området og for virksomheder, der leder efter nye kontor- og lagerfaciliteter eller nyt areal at bygge på, siger han videre.









Stærkt samarbejde og grøn omstilling Port of Aalborg ejer i dag 4,9 millioner kvadratmeter erhvervsareal med tilhørende kajanlæg og infrastruktur samt godt 210.000 kvadratmeter kontor- og lagerfaciliteter til udlejning. Heraf er størstedelen centreret omkring havneområdet i det østlige Aalborg.









- Vi er ét af Nordjyllands hurtigst voksende erhvervsområder med rigtig mange virksomheder, der samarbejder på kryds og tværs, og som generelt er gode til at hjælpe hinanden - for eksempel ved at dele ressourcer. Vores opgave er at servicere deres behov på bedst mulig vis, og vi kan heldigvis mærke, at virksomhederne har det godt og vækster, siger Kristian Thulesen Dahl.









Særligt har ordrefremgang og store projekter hos virksomheder, der arbejder med grøn omstilling skabt travlhed for Port of Aalborg.









Kristian Thulesen Dahl peger på, at havnens samarbejde med vindindustrien er vokset betragteligt de senere par år, hvilket kan ses på regnskabet. Det gælder håndtering af stykgods for virksomhederne på havnen, der leverer komponenter til nogle af verdens største havvindmølleparker. Og det gælder også havnens evne til at tilbyde arealer og faciliteter til for eksempel lagring og produktion.









- I 2024 har vi eksempelvis arbejdet hårdt på en 400.000 kvadratmeter stor vingeplads til Siemens Gamesa, der for nyligt blev taget i brug, siger Kristian Thulesen Dahl.









2024 bød også på større investeringer - eksempelvis erhvervede Port of Aalborg over 260.000 kvadratmeter arealer til nyudvikling. Derudover har Port of Aalborg omlagt størstedelen af sin maskinpark til eldrift og taget en ny knap 500 ton tung og eldrevet mobilkran i brug. Kranen bruges blandt andet til at laste og losse komponenter til vindindustrien.









- Vi må ikke stå stille, hvis vi også fremover skal levere de bedste rammer for erhvervslivet. Samtidig er havnene udset til at spille en helt afgørende rolle som kritisk infrastruktur for den grønne omstilling, og med de meget store vindprojekter, vi ser hos os i disse år, får vi en forsmag på, hvad der kræves i fremtiden. Skal vi lykkes, kræver det meget store investeringer, og at havnene ikke udsættes for unfair konkurrence, siger Kristian Thulesen Dahl.









Her henviser Kristian Thulesen Dahl blandt andet til konklusionerne fra SVM-Regeringens havnepartnerskab, der i 2024 lancerede en rapport med anbefalinger til udviklingen af de danske havne.









Han peger desuden på, at Port of Aalborg i løbet af i år går i gang med en kajudvidelse, der skal styrke erhvervslivets muligheder yderligere. Og at Port of Aalborg sammen med Aalborg Kommune arbejder målrettet på at blive udpeget som en af de fem nye industriparker, som SVM-Regeringen sammen med et stort flertal i Folketinget har planer om at udpege senere i år.

