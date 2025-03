Søndagsparkering i København kommer til at koste

Fredag 28. marts 2025 kl: 12:25

Af: Redaktionen I stedet opfordres besøgende til at benytte offentlig transport eller cykel, hvis turen går til København.Første time vil være gratis, men man skal huske at registrere sin parkering i enten en betalingsapp eller en parkeringsautomat - man kan ikke anvende parkeringsskive.Det er et politisk flertal på Københavns Rådhus, som har besluttet at indføre betalingsparkering alle dage i et forsøg på at nedbringe mængden af biltrafik i byen.Tællinger viser, at trafikken om søndagen udgør op mod 80 procent af den normale trafik. Samtidig peger en fremskrivning af trafikken på, at antallet af daglige bilture i hovedstadsområdet vil stige med omkring 7 procent frem mod 2035.- Biler fylder rigtig meget i gadebilledet, når de holder parkeret, og pladsen er begrænset i en by som København. Derfor skal pladsen helst gå til dem, der bor i byen og har brug for en bil. Biler udgør også en stor kilde til luftforurening, så ved at begrænse biltrafikken kan vi skabe en by med renere luft, og vi kan frigøre plads, som kan bruges til rekreative byrum, som alle har glæde af. Jeg håber derfor, at vi med timebetaling hele weekenden kan få besøgende til at lade bilen blive hjemme og i stedet benytte offentlig transport eller cykel, siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL)Betalingsparkeringen omfatter de godt 72.000 offentlige parkeringspladser, der i dag findes inden for betalingszonen i København.Registrering af og betaling for parkering kan ske via en parkeringsapp, kommunens parkeringsautomater eller ved at følge de vejledninger, som er placeret rundt om i gadebilledet.Interesserede kan læse mere om parkering i København