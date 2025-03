Regionernes klimaaftryk fra el, varme og transport er faldet med 45 procent på fem år

Onsdag 26. marts 2025 kl: 10:28

Af: Redaktionen

I 2020 præsenterede regionerne med udspillet ”Grønne Hospitaler og Institutioner” et mål om at reducere CO2-udledningerne fra el, varme og transport med 75 procent inden 2030 i forhold til 2018.

Tal fra rådgivningsfirmaet Niras viser, at de fem danske regioner i perioden 2018-2023 har reduceret det samlede klimaaftryk fra el, varme og transport fra 215.800 ton CO2 i 2018 til 119.100 ton CO2 i 2023. Det svarer til et fald på 45 procent på fem år.









- Vi glæder os over, at regionerne allerede nu er over halvvejs i mål med at reducere klimaaftrykket fra driften af egen bygningsmasse. Zoomer vi lidt ud, er der dog andre felter, hvor vi stadig står foran en meget stor opgave. Det gælder i forhold til at reducere de forbrugsbasserede udledninger og klimaaftrykket fra det, vi indkøber og forbruger på sundhedsområdet. Det arbejder vi også benhårdt på af løfte, siger Camilla Hove (V), der er formand for Danske Regioners udvalg for miljø og klima - og første viceborgmester i Holbæk Kommune.









Den største del af faldet på de anførte 45 procent (85 procent) skyldes, at Danmark som helhed er nået langt med den grønne omstilling og for eksempel bruger en stor andel grøn energi. De nye tal viser også, at den resterende del af faldet (15 procent) skyldes regionernes egne indsatser.









Lavere klimaaftryk trods stigende aktivitet

Den markante reduktion af klimaaftrykket fra bygningsdrift og transport er sket, selv om aktiviteten på sygehusene er på vej op igen efter faldet i 2020-21 under covid19-epidemien.









Samtidig viser tallene, at mens elforbruget har været svagt stigende i perioden og nu ligger 4,5 procent over forbruget i 2018, så er varmeforbruget faldet med 13 procent.









- Det har helt sikkert også spillet en rolle på klimaaftrykket, at man i denne periode blandt andet har taget to nye store hospitaler i brug. Aarhus Universitets Hospital i 2019 samt Gødstrup i 2022. De er bygget efter nye energistandarder og forbruger dermed mindre varme, siger Camille Hove.









Om faldet i regionernes klimaaftryk:

Fra 2018-23 er regionernes klimaaftryk (fra el, varme og transport) faldet fra 215.800 ton CO2 til 119.100 ton CO2. Et fald på i alt 45 procent

Fra 2018-23 er regionernes el-forbrug vokset med 4,5 procent svarende til et klimaaftryk på 98.792 ton CO2. På grund af de faldende emissionskoefficienter er klimaftrykket fra dette elforbrug imidlertid faldet til 41.405 ton CO2 - et fald på knap 42 procent

Fra 2018-2023 er regionernes varmeforbrug faldet med godt 13 procent. Sammen med de faldende emissionskoefficienter har det sænket klimaaftrykket fra 90.989 ton CO2 til 48.738 ton CO2 - et fald på godt 46 procent

Regionernes klimaaftryk fra biltransport i perioden 2018-23 faldet med 8 procent til 25.419 ton CO2, mens klimaaftrykket fra fly- og helkoptertransport er faldet med 1,3 procent til 8.299 ton CO2

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.