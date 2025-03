Lastbilproducenter skal betale erstatning til norsk postkoncern

Mandag 17. marts 2025 kl: 12:07

Af: Redaktionen Erstatningen lyder på cirka 200 milllioner norske kroner inklusiv påløbne renter. De lastbilproducenter, der er blevet dømt til at betale erstatnig til Posten Bring, må derudover betale omkring 52,4 millioner norske kroner i sagsomkostninger.- Vi er vældigt fornøjede med, at lagmannsretten har fundet det bevist, at det ulovlige kartelsamarbejde mellem lastbilproducenterne har ført til, atPosten Bring har betalt en overpris for lastbiler, vi har købt i perioden 1997- 2011, siger koncernchef i Posten Bring, Petter-Børre Furberg, og fortsætter:- Det ulovlige kartelsamarbejde har påført os betydelige ekstraomkostninger, og der har vi nu fået tilkendt erstatning for. Der er gået over syv år, siden vil anlagde sag mod lastbilproducenterne, og der er gået betydelige resourcer til at forfølge Posten Bring's krav. Vi er vældig glade for resultatet.