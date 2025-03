Svensk-dansk postkoncern får ny administrerende direktør i Norge

Onsdag 5. marts 2025 kl: 11:19

Jan Volsdal bliver ny administrerende direktør i Post Nord Norge. (Foto: PostNord)

Af: Redaktionen

Jan Volsdal har blandt andet haft ledende stillinger hos Posten Norge, Bring og Nobina. Hans seneste stilling var som administrerende direktør for Torghatten, der er Norges førende færge- og ekspresbådsrederi.









- Jan har i sine tidligere stillinger arbejdet med store forandringer og transformation med fokus på vækst, operationel effektivitet og lønsomhed. Jan er kendt for at være en god og resultatorienteret leder med evnen til at skabe stærke teams, siger Annemarie Gardshol, der er koncernchef og administrerende direktør i PostNord.









PostNord har som erklæret mål at blive den foretrukne leverandør i Norden og har investeret i at opbygge et nordisk terminal- og distributionsnetværk. Den igangværende indsats har til formål at styrke koncernens konkurrenceevne og dermed skabe forudsætninger for lønsom vækst på pakke- og logistikmarkedet.









Markedsforholdene på det norske marked har ændret sig hurtigt i de seneste år, og PostNord vil styrke sin kommercielle evne og tiltrækningskraft sideløbende med arbejdet med at styrke den strukturelle lønsomhed.









Jan Volsdal er født i 1975 og er civilingeniør fra Norges teknisk-universitet. Jan Volsdal tiltræder som administrerende direktør i PostNord Norge 1. maj 2025 og bliver medlem af koncernledelsen. Indtil Jan Volsdal tiltræder, fortsætter Leif Hultman som konstitueret administrerende direktør i PostNord Norge.

