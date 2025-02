Projektledelse fulgte ikke Teknik og Miljø's projektmodel

FRA UVILDIG LÆRINGSRAPPORT OM HAVNEUDVIDELSE I AARHUS:

Fredag 28. februar 2025 kl: 13:56

Af: Redaktionen

Rapporten er den samlede læringsopsamling, som rådmanden tidligere bestilte for at genskabe tilliden til, at Teknik og Miljø kan løse komplicerede miljø- og plansager for Aarhus Kommune.









Rapporten konkluderer, at en række forskellige forhold havde indflydelse på, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø gav fejlbehæftet og utilstrækkelig rådgivning til Aarhus Byråd i sagen om udvidelsen af Aarhus Havn. Fejlene betød, at Aarhus Byråd vedtog en fejlbehæftet lokalplan og kommuneplantillæg, som senere blev kendt ugyldigt af Planklagenævnet.









Blandt andet fulgte projektledelsen ikke Teknik og Miljøs projektmodel. Projektet manglede kompetent juridisk rådgivning tæt nok på beslutningerne, der var uafklarede ansvarsforhold og en mangelfuld og utydelig projektledelse, der kunne fjerne usikkerhed om, hvordan ejeransvaret og myndighedsansvaret var adskilt. Et fravær af tydelig og faglig ledelse har ifølge rapporten samtidig påvirket trivslen i planafdelingen.









Rapporten konkluderer, at love og tidligere praksis på området har givet et komplekst billede af, hvad reglerne krævede af Aarhus Kommune, som ikke i tilstrækkelig grad var klar over rollefordelingen mellem staten og kommunen.









Rapporten kommer nu med række anbefalinger til, hvad Teknik og Miljø skal styrke i sin projektledelse af store og komplicerede planprocesser, så man i fremtiden undgår at lave fejlbehæftet og mangelfuld rådgivning:

Implementer og styrk projektmodellen

Prioriter planjuridisk kompetence

Prioriter komplekse sager højere

Styrk det interne samarbejde med Kommuneplan

Styrk afklaringen af myndighedsroller

Styrk tydelighed om rollefordeling





- Det har været mig meget magtpåliggende, at vi fik et blik udefra på, hvordan vi kan forhindre, at sådan noget sker i fremtiden. Jeg synes rapporten giver et håndgribeligt billede af, at vi i fremtiden skal have en meget mere tydelig og nærværende ledelse af vores myndighedsprojekter. I særdeleshed, når de laves under vanskelige lovgivninger over en seksårig periode med skiftende projektforslag, siger Nicolaj Bang.









Rådmanden har sat forligskredsen bag havneudvidelsen ind i de forandringer, som direktionen i Teknik og Miljø allerede har sat i gang, så magistratsafdelingen har fået en langt mere grundig, juridisk understøttelse i komplicerede sager.









Samtidig har en ny forvaltningsledelse og en omstrukturering af forvaltningen betydet, at ansvaret i de store sager er langt mere tydeligt.









- Men der er en række ting, vi skal have styr på i forlængelse af gennemgangen af sagen. Vi styrker den faglige ledelse i de pågældende afdelinger, så vi kan styrke kvaliteten af vores opgavevaretagelse og medarbejdernes trivsel. Nu har vi fået en tilbagemelding, som vi vil finde fremadrettede løsninger på, og som vi vil arbejde med i tæt samarbejde med vores medarbejdere, for rapporten skal hjælpe os til at blive bedre, siger Nicolaj Bang.









Interesserede kan læse mere her:





















© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.