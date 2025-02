Kaptajn på britisk skib er blevet idømt betinget fængsel

DØDSULYKKE I DECEMBER 2021 MELLEM BORNHOLM OG SVERIGE:

Onsdag 19. februar 2025 kl: 13:48

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Dommeren ved Southampton Crown Court afsagde dommen over kaptajnen på »Scot Carrier« og rederiet Intrada Ships Management Ltd. fredag 14. februar. Han fremhævede ud fra sagens akter, at "Det var en ulykke, der lurede på at ske".Dommeren idømte kaptajnen en betinget dom på otte måneders fængsel og sagsomkostninger på 25.000 pund - cirka 220.000 kroner - mens han idømte rederiet en bøde på 180.000 pund - cirka 1,62 millioner kroner og sagsomkostninger på cirka 4,5 millioner kroner.Sagen ved Southampton Crown Court var rejst af Maritime and Coastguard Agency (MCA) med bistand fra myndigheder i Sverige og Danmark.Anklagen mod kaptajnen på »Scot Carrier« var, at han ikke havde taget sikkerhedsforanstaltninger, selvom han vidste, at skibets styrmand ikke levede op til sine pligter som vagthavende på broen af »Scot Carrier«.Før kollisionen var styrmanden alene og havde drukket alkohol, mens han snakkede med folk online på sin tablet. Navigationsalarmerne var slået fra, og han havde ikke registreret, at »Scot Carrier« nærmede sig det danske skib »Karin Høj«.Kaptajnen erkendte sig skyldig i ikke at have drevet skibet i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne ifølge Regulativ 7 af Merchant Shipping (International Safety Management Code) Regulations 2014.Maritime and Coastguard Agency (MCA) sag mod rederiet Intrada Ships Management Ltd. var, at selskabet tidligere var blevet gjort opmærksom på, at vagthavende officerer udførte deres tjeneste alene på nogle af rederiets skibe, hvilket var i strid med regler og retningslinier, og at rederiet ikke havde grebet ind og rettet op på forholdene.Intrada Ships Management Ltd. blev ved en fire uger lang retssag i Southampton Crown Court kendt skyldig i ikke at have drevet et skib sikkert ifølge afsnit 100 i Merchant Shipping Act 1995.Under domsafsigelsen fremhævede dommeren blandet andet, at manglen på at stille udkig utvivlsomt var den største enkeltfejl, men at manglen på at overvåge og håndhæve disciplin på broen blandt besætningen skabte yderligere distraktioner fra den sikre drift af skibet, hvilket førte direkte til kollisionen.Mark Flavell, der er senior maritim efterforsker hos MCA, sagde efter dommen:- Vore tanker er stadig hos de pårørende til de to mænd, der mistede livet på »Karin Høj«.