Produktchef skifter status i løbet af året

Onsdag 19. februar 2025 kl: 11:25

Af: Redaktionen

I forbindelse med, at Henning Nielsen skifter status, fremhæver man hos Hedin Nordic Truck A/S, som har overtaget Iveco's nordiske setup inden for store og små lastbiler, at Henning Nielsen gennem sine 27 år med Iveco-lastbiler har fulgt udviklingen fra faxmaskiner til digitalisering, fra "servicetaftaler" til strukturerede salgsprocesser og fra mekaniske bremsesystemer til elektronisk styrede sikkerhedssystemer, der selv kan bremse et køretøj ned i farlige situationer.









Henning Nielsen startede hos Iveco i 1998 som en del af den tekniske afdeling. Som uddannet maskiningeniør havde han ansvaret for at supportere alle forhandlerne med teknisk information. Arbejdet foregik dengang langt fra digitalt.









- Vi havde simple computere, og fax-maskinen var vores primære kommunikationsmiddel med hovedkontoret i Torino. Typegodkendelser kunne tage flere dage, og når en ny model skulle lanceres, sorterede vi bunker af papirer, fortæller han.









Siden udviklede både teknologien og Henning Nielsens rolle sig. Han skiftede fra teknisk chef til produktchef med ansvar for de tunge lastbiler og senere også for mellemklasselastbiler.









Fra servietaftaler til digitaliserede salgsprocesser

Udviklingen har været omfattende - både teknisk og kommercielt. Salgsprocesserne var tidligere uformelle og baseret på personlige relationer.









- For 25 år siden blev aftaler ofte indgået over en middag, og detaljer blev noteret på en serviet. Selvfølgelig blev der lavet mere formelle ordrebekræftelser, men den grundlæggende aftale var baseret på tillid, siger Henning Nielsen og peger på, at salget i dag er digitaliseret og baseret på data og lead-generering. Både kunder og forhandlere har adgang til detaljeret information forud for møder, hvilket har gjort processen mere effektiv og struktureret.





Teknologiske landvindinger

Henning Nielsen har fulgt udviklingen inden for lastbilteknologien tæt og konstaterer, at der er sket revolutionerende forandringer de seneste 30 år.









- Da jeg startede, var bremsesystemerne rent trykluft-mekaniske. I dag er de elektronisk styrede, hvilket har løftet sikkerheden markant. Udledningen af skadelige stoffer er også reduceret drastisk. Før euronorm-grænserne var emissionerne op til 100 gange højere, siger han.









Lastbilernes levetid er også blevet længere. Med forebyggende vedligehold kan lastbiler i dag ofte køre 1,5 millioner kilometer eller mere.









En trofast klassiker og følgesven

Iveco's Eurocargo har spillet en vigtig rolle i Henning Nielsens arbejde hos Iveco. Med skærpede krav til tung trafik og vejafgift på modeller tungere end 12 ton har Eurocargo fået ny relevans i markedet med sin totalvægt på 11,99 ton.









- Grundkonstruktionen har været den samme i 30 år, og den fungerer stadig godt. De nye krav til lettere lastbiler i byområder har givet Eurocargo en meget stærk markedsposition igen, påpeger Henning Nielsen og tilføjer, at førerhuset for nylig har fået en solid overhaling, hvilket glæder produktchefen, hvor fokus på førermiljøet har været et vigtigt omdrejningspunkt. For 15 år siden involverede han eksempelvis kunder i udviklingen.









- Vi tog dem med til hovedkvarteret i Torino, hvor de testede løsninger og gav feedback. Især i Norden har vi skubbet på for bedre komfort og arbejdsforhold i førerhuset - med stor succes, siger han.









I forbindelse med, at Henning Nielsen i løbet af i år skifter status fra produktchef til pensionist, ser han med glæde tilbage på 27 år hos Iveco









- Det har været en fantastisk rejse med dygtige kolleger og kunder. Nu er det tid til at give stafetten videre og nyde en ny fase af livet, siger Henning Nielsen, der ser frem til mere tid med venner og familie.¨









- Det bliver en tid, hvor nogle af de gamle venskaber skal genoptages, og tid til at kigge stjerner om natten, også bliver der forhåbentlig tid til flere fritidsaktiviteter som vandreture i det skønne Danmark og udland, siger han.

