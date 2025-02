Tunnelprojekt dukker op som lovforslag

HAVNEFORBINDELSE I AARHUS:

Tirsdag 18. februar 2025 kl: 17:38

Af: Redaktionen Tunnellen under Marselis Boulevard kommer til at slutte eller begynde ved Østhavnsvej. Den vil betyde lettere adgang til havnen for de omkring 3.000 lastbiler, der i dage kører oven på jorden.

Marselis Boulevard er den centrale forbindelse til og fra Aarhus Havn og bliver benyttet af omkring 3.000 lastbiler og vogntog i døgnet.









Forligskredsen bag aftalen er enige om, at lovforslaget for anlægsloven af tunnelen sendes i offentlig høring. Det sker efter, at miljøkonsekvensvurderingen af anlægsprojektet har været i offentlig høring frem til torsdag 9. januar.









Miljøkonsekvensvurderingen viste blandt andet, at projektet var dyrere end angivet i den oprindelige aftale, hvilket der er enighed om at finansiere.









Projektet med en tunnel til og fra Aarhus Havn går ud på, at grave Marselis Boulevard op i etaper, lægge tunnelrør ned i udgravningen og dække dem til igen for så efterfølgende at genetablere Marselis Boulevard ovenpå.









Transportministeriet oplyser, at der er enighed om at bruge overskudsjord fra projektet til en støjvold ved Stavtrup med motorvejen ind til Aarhus. Etableringen af støjvolden og støjskærme ved Stavtrup vil betyde, at omkring 860 boliger får reduceret støjen med mere end 3 dB.









Det er planen, at lovforslaget skal behandles i Folketinget i løbet af foråret.











Fakta om tunnellen under Marselis Boulevard:

Tunnellen bliver cirka to kilometer lang og skal forbinde motorvejsnettet med Aarhus Havn

Tunnellen starter i vest ved Åhavevej og slutter ved Østhavnsvej

Der skal etableres fire kørebaner med to ensrettede kørebaner i hvert tunnelrør

Tunnelrørene bliver 9 meter brede

Hastighedsgrænsen bliver 60 km/t

Selve anlægsarbejdet udføres ved at grave Marselis Boulevard op, etablere tunnelrørene og derefter etablere Marselis Boulevard igen

Miljøkonsekvensvurderingen af anlægsprojektet var i offentlig høring frem til torsdag 9. januar

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.