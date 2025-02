FynBusser får grønt lys for grønne busser

Tirsdag 18. februar 2025 kl: 13:25

Af: Redaktionen Målet er at opnå kortere rejsetid og færre forsinkelser for busserne på Næsbyvej og Rugårdsvej.







For at teste effekten af projektet justerede FynBus køreplanerne for de busruter, der kører på Næsbyvej og Rugårdsvej, ved udgangen af januar. Det drejer sig om rute 25-26, 65, 122, 200A og 300A.





I køreplanerne for de enkelte ruter er der rykket en smule på den tid, busserne har til at køre de enkelte strækninger - eksempelvis er der flyttet nogle minutter fra Næsbyvej og Rugårdsvej til senere på bussernes rute, så FynBus får bedre mulighed for at teste, hvor hurtigt busserne kommer gennem lyskrydsene på teststrækningerne. Den samlede tid fra endestation til endestation er uændret i testfasen.





Hvis det hurtigere grønne signal for busser virker efter hensigten, vil man opleve at bussen kan komme lidt tidligere til OBC, og i modsat retning kan det ske at chaufførerne måske kommer til at holde lidt ind ved stoppesteder omkring Søhus eller på Bogensevej og Rugårdsvej, da de ikke må køre før det afgangstidspunkt, der står i køreplanen.





Hvis man hos FynBus kan se, at busserne ofte kommer foran og må holde ind, kan selskabet i en fremtidig køreplan justere tiden, så bussen kommer hurtigere frem.





FynBus oplyser, at projektet er støttet af Trafikstyrelsen.





