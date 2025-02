Pilotforsøg med sensorer skal optimere taxikørsel

Mandag 17. februar 2025 kl: 14:41

Alle byens taxiselskaber er med

Fakta - Sensorer i asfalten på aarhusianske taxaholdepladser:



Banegårdspladsen, 6 sensorer (ud af 16 pladser, placeres forrest, midt, bagerst)

Europaplads, 2 sensorer (ud af 6 pladser)

Vestergade, 2 sensorer (ud af 7 pladser)

Hotel Royal, 1 sensor (ud af 3 pladser)

Park Allé/Rådhuspladsen, 1 sensor (ud af 3 pladser) Bag projektet står:

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Papp Mobility, Aarhus Taxa, Dantaxi, Taxi 4x27, Viggo og Byens Taxa

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune betaler for sensorer og installation

Papp Mobility stiller gratis deres IT-platform til rådighed i forsøget

Taxi-selskaberne har ingen omkostninger i forbindelse med pilotprojektet

I forsøget bliver der lagt i alt 12 sensorer ned i asfalten på taxaholdepladser:

Af: Redaktionen Som en del af projektet bliver 12 taxi-holdepladser på Banegårdspladsen, Europaplads, Vestergade, Store Torv og Park Allé i Aarhus udstyret med sensorer, der via en app fortæller taxichauffører, om pladserne er optagede eller ledige.Chaufførerne kan så bruge den viden til at optimere på deres kørsel rundt i byen. Håbet er, at det vil nedbringe CO2-udledningen og reducere mængden af udstødningsgas i den aarhusianske luft.- I Aarhus Kommune er vi altid åbne for nye ideer og for at samarbejde med private om initiativer, der kan forbedre vores by. Derfor var vi selvfølgelig lydhøre, da Aarhus Taxa kom med en idé, der forhåbentlig kan gøre en positiv forskel for branchen og kunderne og samtidig reducere taxiernes udledning i byen, siger rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K).- Jeg ser frem til at følge forsøget og til at få tilbagemeldinger fra branchen og aarhusianerne, siger han videre.Det toårige forsøg blev officielt sat i gang fredag 31. januar, da de involverede parter, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, den aarhusianske taxibranche og Papp Mobility, skrev under på en samarbejdsaftale.Det var Jesper Paludan, ansvarlig for grøn omstilling i Aarhus Taxa, der fik ideen til at optimere taxikørslen ved hjælp af sensorer i asfalten. Men forsøget er ikke begrænset til Aarhus Taxa. Alle byens taxiselskaber var hurtige til at bakke op om forsøget, da Teknik og Miljø henvendte sig.- Vi arbejder i forvejen med intelligente transportløsninger og AI, der er med til at øge vores service og forbedre vores effektivitet. Så vi har store forventninger til dette projekt. Vi håber, at sensorerne kan optimere på taxaselskabernes kørselsmønstre og derved reducere unødvendig kørsel fra de aarhusianske taxaer. Vi ser det som et vigtigt skridt mod mere bæredygtig og intelligent taxitransport, siger Jesper Paludan.Mobilitetsrådgiveren og softwarevirksomheden Papp Mobility står for datadelen i projektet. For Papp Mobility handler forsøget om at afprøve et koncept og afsøge en mulig værdi for taxiselskaber i hele landet, siger Tan Minh Nguyen Tran, der er medstifter og administrerende direktør i Papp Mobility.- Vores mål er at teste, hvordan vi kan gøre en forskel for taxiselskaberne, så vi undgår unødig søgetrafik i byen uden at gå på kompromis med kundernes oplevelse. Vi håber selvfølgelig at få en masse gode erfaringer, som vi kan bruge til at videreudvikle konceptet. På sigt er vores ambition at udrulle det i storskala, så det kan gøre en forskel for taxaselskaber og kunder i hele Danmark, siger Tan Minh Nguyen Tran.Pilotprojektet løber til 1. december 2026. Senest i oktober 2026 afklarer de involverede, om projektet skal føres videre. Der bliver løbende afsøgt andre muligheder for pilotforsøg og samarbejde om en grøn omstilling af den aarhusianske taxibranche.