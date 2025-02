Ny busbetjening er på vej til lokalsamfund som forsøg

SYDSJÆLLAND:

Fredag 7. februar 2025 kl: 13:24

Af: Redaktionen

Det er et længe næret ønske fra Lundby og Køng Lokalforums side om bedre sammenhængende offentlig transport, som med forsøget bliver kørt i møde.









I forbindelse med budgetaftalen for 2025 afsatte kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune 1 million kroner til udvidelsen. Nu har Region Sjælland budt ind med et forsøgsprojekt til løsningen, som ud over hyppigere afgange til Køng og Kostræde Banker, også giver mulighed for at forlænge linie 669 sydpå, så også Klarskov-området og Svend Gønge Skolen kommer med på linjen.









Det tilbud har Klima- og Teknikudvalget nikket til på det seneste møde onsdag i denne uge.









I forsøgsprojektet indsættes en minibus med plads til op til fem passagerer inklusive mulighed for kørestole på den forlængede strækning. Målet for regionen er at teste, om det er en god løsning på at supplere den normale busdrift i landområder, hvor passagerantallet er lavt.









Forsøget vil i første omgang løbe over halvandet år og blive evalueret i forhold til, om forsøget kan gøres permanent eller om behovet for løsningen har vist at behovet i området ikke står mål med udgifterne.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.