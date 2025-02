Global Strategi for Maritim Sikkerhed er nødvendig

De seneste to år har houthiernes angreb på handelsflåden i Det Røde Hav skabt store problemer. Angrebene har betydet, at gen­nem­sej­lin­gen af Suezkanalen er minimeret, og mange rederier vælger i øjeblikket den lange vej syd om Afrika for at beskytte de søfarende. Pirateriet ud for Somalias kyst i Adenbugten tager igen til. Det samme gælder for Singapore og Mallacca-stræderne, hvor pirateriet er vokset markant de senere år.





- Efter vores opfattelse dækker strategien de relevante bekymringer om maritim sikkerhed og maritime trusler, den danskopererede handelsflåde møder rundt om i verden - også når det handler om smugling af våben, narkotika og andet kontrabande. Det er et problem, som vores rederier har stor bevågenhed på. Derfor er det positivt, at strategien også har fokus på at dæmme op for kriminelles udnyttelse af sårbarheder i søfarten, som for eksempel smugling, siger Jacob K. Clasen.





Af: Redaktionen Rederiorganisationen Danske Rederier tager positivt imod strategien fra SVM-Regeringen.- Der sker mildest talt meget ude i verden i de her dage, hvor geopolitiske udfordringer tårner sig op, i vores nærområde, i vores alliancer, siger Jacob K. Clasen, der er vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Danske Rederier.- Nye udfordringer kommer til, men samtidig går de gamle desværre ikke væk - for eksempel truslerne mod fri og sikker sejlads. Der er al mulig grund til at rose regeringen for at opretholde fokus på det her vigtige arbejde – endda med en usvækket og bred indsats, som reflekteret i dagens maritime sik­ker­heds­stra­te­gi, siger han videre.Strategien fra SVM-Regeringen lægger op til et fortsat tæt internationalt samarbejde om til­ste­de­væ­rel­se i særlige områder. Danmark har tidligere bidraget med blandt andet udsendelser af flåden og specialstyrker. Senest i pira­teri­be­kæm­pel­sen i Guineabugten i 2021-22 samt i bekæmpelsen af angreb på den civile skibsfart i Det Røde Hav i 2024.- Trus­sels­bil­le­det ændrer sig hastigt i disse år, og det er svært at spå om morgendagens trusler. Derfor er det godt, at strategien har indlagt fleksibilitet, så man fremadrettet kan imødekomme uventede udfordringer for Danmarks maritime interesser, siger Jacob K. Clasen.