- Dansk-baseret virksomhed har åbnet togpendel i Sverige

Dania Connects administrerende direktør Mikael Andersson og Anders Paulsson fra havnen i Helsingborg har arbejdet tæt sammen for at etablere det nye transportnetværk på skinner. (Foto. Helsingborgs Hamn)



Af: Redaktionen Hos Helsingborgs Hamn fremhæver man, at den nye togpendel styrker Sveriges intermodale transportnetværk.Dania Connect's nye togpendel, der kører fem gange om ugen i hver retning, har en kapacitet på 40 dobbeltvogne, hvilket svarer til 80 teu. Togpendlen vil betjene kunder som IKEA og Eimskip blandt de største.Dania Connect har i mange år arbejdet på at effektivisere godsstrømme og tilbyder bæredygtige transportløsninger, der mindsker miljøpåvirkningen. En vigtig del af Dania Connects strategi er at integrere digitale løsninger for at forenkle håndteringen af togordrer, så det bliver lige så nemt at booke togtransport som vejtransport.- Bæredygtighed er den klart vigtigste del af vores arbejde i de kommende år efterfulgt af digitalisering og service. Vi har arbejdet med tog i mange år og vil fortsætte med at satse på denne transportform. Vi forventer, at vi inden for et par år vil øge fra de nuværende 26 tog om ugen til at nærme os 35-40 tog om ugen, siger Mikael Andersson, der er administrerende direktør for Dania Connect AB.Dania Connect har samarbejdet med togoperatøren SHN Cargo i Nässjö om den nye togpendel.- Vi ved, at SHN Cargo er en pålidelig aktør, der altid er klar til at hjælpe eller tilpasse sig, når det er nødvendigt. Deres erfaring og fleksibilitet har været en stor fordel i dette projekt, siger Mikael Andersson.Dania Connect ser en fortsat udvidelse af togpendler som en central del af sin strategi. Virksomheden forventer, at antallet af pendler vil stige hvert år, og ambitionen er at fortsætte med at udvide kapaciteten og tilføje flere ruter. Dania Connect's bloktog, der har plads til 80-88 teu, kører efter en fast køreplan med meget få afvigelser.- Vi kører bloktog med faste køreplaner, hvilket sikrer, at vores kunder får deres gods til tiden. Det fungerer rigtig godt, og det er noget, vi er stolte af, fremhæver Mikael Andersson.Dania Connect i Sverige transporterede i 2024 omkring 40.000 enheder med el-drevne tog og slutlevering til kunderne blev udført med lastbiler, der kørte på HVO 100 eller el.- Derudover er vi i gang med en omstilling på bilsiden, hvor vi i dag har 12 el-biler, og målet er, at alle vores egne køretøjer skal være eldrevne inden 2030, siger Mikael Andersson.I Helsingborgs Hamn bliver enhederne lastet og losset på havnens kombiterminal. Togpendlerne administreres og bookes gennem Dania Connect's togtrafikkontor i Göteborg. Med i alt 19 pendelafgange om ugen til og fra Helsingborgs Hamn, inklusive Bolidens togpendler, forventes godsmængden at stige i takt med, at flere kunder tilslutter sig netværket.- Med den nye kapacitet gennem Dania's pendler forventer vi, at godsmængden vil stige i takt med, at flere kunder tilslutter sig netværket, siger Anders Paulsson, der er Key Account Manager i Helsingborgs Havn.Tekst til billedet øverst: