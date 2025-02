Nordiske vognmandsorganisationer er fortsat repræsenteret i international vejrtransportorganisation

Torsdag 6. februar 2025 kl: 10:31

DTL's underdirektør Frank Davidsen (tv) er nyvalgt næstformand i IRU's udvalg for sociale anliggender (CAS), den ligeledes nyvalgte næstformand Ana Souta fra Portugal og José Manuel Pardo fra Spanien, som er ny formand for CAS. (Foto: DTL)



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Frank Davidsen afløser viceadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni fra norske NLF som næstformand i det såkaldte CAS-udvalg. Udvalget koordinerer indsatsen i den europæiske sociale dialog for vejtransporten, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter sociale regler.Her har der gennem længere tid været særligt fokus på eftervirkninger af EU’s vejpakke, der trådte i kraft i 2020. En vejpakke, der siden har været under konstant pres fra både EU-medlemslande og organisationer, men som har bidraget til en forbedring af arbejdsforholdene for chaufførerne og konkurrencelighed for nationale vognmænd.Frank Davidsen mener derfor, at det er helt afgørende at være til stede og repræsenteret i CAS-udvalget, som spiller en vigtig rolle i at sørge for at vejpakkens regler implementeres og håndhæves ensartet i Europa.- Jeg kan ikke komme i tanke om nogen anden lovgivningspakke, som har fyldt så meget, efter den blev vedtaget. Vi diskuterer stadig, hvordan de ”nye” udstationeringsregler skal forstås og efterleves - nu fem år efter, at reglerne er trådt i kraft, siger han og peger på, at der stadig er udfordringer med implementering af Smart Takograf version 2, som dels skal eftermonteres i lastbiler og snart også i varebiler, der kører internationalt. Det gælder også sikring af håndhævelsen af de nye køre- og hviletidsregler, hvor chaufførerne skal tage det lange ugentlige hvil uden for lastbilen og påse deres ret til at komme hjem hver tredie/fjerde uge, når de er afsted i længere tid.- Men jeg ser frem til at sikre, at der er fuld fokus på at få vejpakken til at virke efter hensigten, så vi sikrer ordentlige forhold og fair konkurrence i europæisk godstransport, siger Frank Davidsen.