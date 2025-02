Søfartsstyrelsen fokuserer på sikkerhed til søs og miljøbeskyttelse på Skagen Red

Onsdag 5. februar 2025 kl: 13:04

Af: Redaktionen

Søfartsstyrelsen foretager som følge af den styrkede indsats havnestatskontrol af skibe, der ikke kan siges at være i uskadelig passage, og som ankrer op på Skagen Red. Indsatsen er i tråd med Søfartsstyrelsens målrettede arbejde for at fremme international kvalitetsskibsfart kendetegnet ved et højt niveau for sikkerhed og sundhed på rent hav.









Havnestatskontrollen fokuserer på tankskibe, idet en ulykke med skade eller forlis med tankskibe vil kunne få vidtrækkende konsekvenser for sikkerhed, sundhed og miljø.









Søfartsstyrelsen fremhæver, at det følger af eksisterende udvælgelsesmetoder af skibe til havnestatskontrol, at tankskibe har en særligt høj risikoprofil. Det betyder, at denne type skibe bliver prioriteret højere end andre skibe, når det gælder Søfartsstyrelsens havnestatskontrol.





