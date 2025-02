Knap to millioner fløj via København i januar

Af: Redaktionen - Januar og de øvrige vintermåneder er generelt ikke så travle i lufthavnen som sommermånederne. Men vi har oplevet rigtig mange rejsende i årets første måned, hvor der var 14 procent flere passagerer i forhold til for et år siden. Vi ser en stigende interesse for at flyve til og fra København, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.På trods af et stigende antal passagerer, er der 14 procent færre passagerfly, der letter og lander i Københavns Lufthavn sammenlignet med for seks år siden, hvor passagertallet var det samme som i dag. Det skyldes, at der er kommet flere nye, større fly, og at der er flere solgte sæder pr. fly.