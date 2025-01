Havneselskab fra Fredericia bliver medejer af Hanstholm Havn

POLITISK ACCEPT:

Fredag 31. januar 2025 kl: 13:50

Af: Redaktionen Hanstholm Havn skifter fra 1. august status fra en kommunal havn i Thisted Kommune til et aktieselskab med ADP A/S som største aktionær. Den anden aktionær vil være Thisted Kommune.Den nye struktur med et nyt Hanstholm Havn A/S, hvor ADP A/S får 51 procent af aktierne og Thisted Kommune 49 procent, har til formål at styrke havnens samlede konkurrencekraft og udvikle potentialerne på Hanstholm Havn.ADP A/S er ejet af Fredericia Kommune med aktiemajoriteten og med Nyborg Kommune som største mindretalsaktionær.Aftalen mellem ADP A/S og Thisted Kommune, som vi omtalte her på transportnyhederne.dk 20. december sidste år, blev bekræftet af politikerne i Thisted Kommune i denne uge.