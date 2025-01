Bugserbåde skal sejle på biobrændstoffer

Fredag 31. januar 2025 kl: 10:56

Af: Redaktionen Når Svitzers slæbebåde i Esbjerg skifter til HVO, Hydreret Vegetabilsk Olie, vil rederiets kunder - eksempelvis det italienske rederi, Grimaldi Group - der benytter sig Svitzers slæbebådsservice til og fra havnen, blive pålagt en Ecofriendly Bunker Adjustment Factor - EcoBAF.- Hos Svitzer er vi forpligtet til at dekarbonisere vores operationer, som skal være CO2-neutrale inden 2024. Vi kan kun nå vores ambition ved at samarbejde med ligesindede partnere og kunder. Jeg er både stolt og begejstret over, at Esbjerg Havn og Grimaldi Group deler vores engagement i at skabe mere grønne operationer til gavn for lokalsamfundet og naturen i Esbjerg og på Vestkysten i Jylland, siger Mathias Jonasson, der er Managing Director i Svitzer Skandinavien.Hos Svitzers kunde - Grimaldi Group - peger Paul Kyprianou, der er External Relations Manager, på, at rederiet deler målsætningen om nul-emissioner og har foretaget betydelige investering for at nå dette mål.- Det inkluderer blandt andet bestillingen af næsten 40 skibe indenfor de seneste syv år, hvilket har halveret CO2-udledningen sammenlignet med tidligere produktioner. Vi ser EcoBAF som en vigtig del i dekarboniseringen i skibsfarten, hvor vores koncern spiller en central rolle som en af de ledende aktører indenfor industrien, siger han.Esbjerg Havn har tilsluttet sig ”Getting to Zero Coalition” og har dermed forpligtet sig til at blive CO2 neutrale inden 2030.Dennis Pedersen, der er havnedirektør i Esbjerg, fremhæver, at havnen er nået langt, men at den er afhængig af, at havnens brugere skifter til grønne biobrændstoffer, så havnen kan nå sit klimamål.- Vi anerkender, at overgangen til biobrændstoffer medfører ekstra omkostninger for vores kunder, der bruger havnens faciliteter. Men det er et nødvendigt skridt i den grønne omstilling, og derfor er jeg meget begejstret for, at både Grimaldi Group og Svitzer nu vil bruge grønnere brændstoffer, siger Dennis Pedersen.