Togoperatør vinder pris for social ansvarlighed

Torsdag 8. maj 2025 kl: 10:46

Af: Redaktionen

Prisen uddeles af Finans og KPMG til en virksomhed, der har påtaget sig et særligt samfundsansvar. Indsatsen skal mærkbart fremme ligestilling, inklusion eller diversitet eller på anden måde bidrage til forbedrede arbejdsvilkår blandt de ansatte.









- Jeg er stolt over, at vi med prisen bliver anerkendt for vores indsatser med at skabe en inkluderende arbejdsplads og sætte neurodiversitet på dagsordenen blandt vores ledere og medarbejdere, siger Tine Moe Svendsen, der er HR-direktør i DSB.









Foruden DSB var også Clever, People Like Us og Danske Bank nomineret til prisen.









Den seneste trivselsmåling fra DSB viser, at medarbejdere med forskellige mentale udfordringer føler sig lige så inkluderede som alle andre medarbejdere. Der er blandt andet etableret et samarbejde med Hans Knudsen Instituttet i København, der blandt andet arbejder med neurodiversitet, for at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle kan trives og yde uanset neurodivergente diagnoser.









DSB er en arbejdsplads, hvor medarbejderne repræsenterer knap 60 nationaliteter. Kønsfordelingen blandt nyansatte er henholdsvis 58 procent mænd og 42 procent kvinder. Gennemsnitsalderen er lige over 30 år.









Om neurodiversitet:

På wikipedia finder man følgende forklaring på neurodiversitet:





"Neurodiversitet betegner den forskellighed i hjerners funktion, som observeres i en befolkningsgruppe - eksempelvis på en arbejdsplads eller i et land. Diversiteten omfatter både neurodivergente og neurotypiske personer.

Neurodivergens betyder, at en hjerne har atypiske karakteristika. Disse tilfælde kan eksempelvis diagnosticeres med autisme, ADHD, ordblindhed, OCD eller Tourettes syndrom.

Neurotypisk betyder, at hjernen fungerer således, at den ikke opfylder diagnosekriterierne for nogen neurodivergente diagnoser.





Begrebet neurodiversitet knytter sig til den opfattelse, at divergerende menneskelige neurologier er normalt forekommende. Ud fra denne synsvinkel er det således forkert at betragte neurologiske afvigelser som f.eks. autisme som sygdomme eller fejl, der skal rettes. Der argumenteres i stedet for, at de vanskeligheder, man kan møde som person med en neurologi, der er anderledes end flertallets, ofte skyldes barrierer og manglende forståelse og rummelighed fra det omkringliggende samfund".





Beskrivelsen på wikipedia svarer til beskrivelsen af begrebet på andre websteder.





