Bilister i skoven blev taget i politikontrol

Torsdag 8. maj 2025 kl: 12:11

Af: Redaktionen Under kontrollen inddrog politiet nummerpladerne på 10 køretøjer på grund af enten manglende syn, forsikring eller ubetalt ejerafgift.







Politiet sigtede syv for overtrædelse af lov om hyrekørsel i tre taxier.







Tre varebiler var ikke forsynet med cvr-nummer, og førerne blev sigtet for den overtrædelse. To personbiler manglede den forreste nummerplade, så her blev føreren også sigtet. Seks blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under, to blev sigtet for at køre uden den bageste lydpotte, en blev sigtet for spirituskørsel og en havde ikke medbragt sit kørekort under kørslen.







Fire køretøjer bliver indkaldt til et ekstraordinært kontrolsyn.



