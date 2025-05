Elektriske sættevogne er på vej på vejene i Danmark

Tirsdag 6. maj 2025 kl: 13:34

Af: Redaktionen

- Transportbranchen er godt i gang med den grønne omstilling, og vi tager alle de tiltag i brug, der kan bidrage til udviklingen. De nye eTrailers vil give helt nye muligheder for fragt over længere distancer for både el-lastbiler som dieseldrevne lastbiler, siger transportminister Thomas Danielsen (V).









Med en e-trailer kan man ifølge Transportministeriet komme op på en rækkevidde på omkring 800 kilometer med en batteri-elektrisk lastbil.









Transportministeriet oplyser videre, at Færdselsstyrelsen er klar til at modtage ansøgninger om at få e-trailere ud på de danske veje.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.