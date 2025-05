- Det var en positiv oplevelse

VOGNMANDSORGANISATION EFTER MØDE MED FOLKETINGETS TRANSPORTUDVALG:

Fredag 9. maj 2025 kl: 10:58

Af: Redaktionen

I et svar til Folketingets Transportudvalg dateret 25. april i år fremgår det, at transportminister Thomas Danielsen vil acceptere et ændringsforslag.









I sit svar til Folketingets Transportudvalg skriver Thomas Danielsen blandt andet:





Det foreslås med ændringsforslaget, at der i § 14 indsættes som stk. 5,

hvor en synsvirksomhed ved alle tekniske kontroller, hvortil der kræves en afprøvning af køretøjets bremser på et bremsefelt, skal udstede en bremsetestrapport. På lastbiler, busser og påhængskøretøjer, alle med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, skal bremse-testrapporten opfylde kravene i ISO-standard 21069-1.

Den foreslåede bestemmelse medfører, at synsvirksomhederne forpligtes til at udstede en bremsetestrapport, der dokumenterer, at de har foretaget en bremsetest af køretøjet. Ved afprøvning af bremser på køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, skal synsvirksomhedens bremsefelt elektronisk overføre resultatet af bremsetesten til bremsetestrapporten. Bremsetesten vil for disse køretøjer skulle ske i overensstemmelse med

kravene i ISO-standard 21069-1

De nærmere regler for bremsetesten vil blive fastsat efter den foreslåede § 13, stk. 4 og § 15.





Ifølge FDL betyder det, at Thomas Danielsen med 21 års forsinkelse har skrevet under på, at han vil implimentere ISO-standard 21069-1 af EU 2004, der angiver en nøje beskrivelse af, hvordan en bremsetest skal udføres og udskrives elektronisk. Det var det, FDL ønskede og bad Transportudvalget om ved foretræde for udvalget.





Fra FDL lyder det:





"Danske vognmænd skal ikke længere købe katten i sækken, de skal ej heller have en jurist til at skrive købsaftalen for at være sikre på, at deres påhængskøretøj også til en hver tid kan bremse efter lovens krav til bremseprocent. De skal blot stille det krav, at de skal være til stede i synshallen, når bremserne afprøves inden levering. Det er vigtigt og vognmandens ansvar, at bremserne ikke bliver opvarmet inden afprøvning og bremseklodserne ikke er malet med en tilpasningspasta, som øger bremseeffekten til den er slidt af".





FDL fremfører, at hvis bremserne påhængskøretøj bestykkes med det formål altid at overholde de danske bremsekrav, vil vedligeholdelsesomkostningerne blive halveret, og påhængskøretøjet vil altid med almen vedligeholdelse kunne synes uden problemer. Også uden brug af pastasmurte synsklodser eller nogen form for opvarmning af bremserne. Belægningen kan slides op inden udskiftning. Ikke som i dag hvor for opvarmning ødelægger belægningen, så den bliver glashård og mister virkningen, og derved slides skiver/tromler unødigt meget.









Gode Bremser opfylder permanent lovens krav og halverer vedligeholdelse omkostningerne, fremhæver man hos FDL.









