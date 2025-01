Der skal mere strøm i havnene

ENERGIKILDER TIL SKIBE:

Torsdag 30. januar 2025 kl: 15:27

Havneatlas, kortlægning af danske erhvervshavne

Elektrificering og grønne brændstoffer på havne - Supplement til Havneatlas



Af: Redaktionen Anden del af Havneatlasset, som Trafikstyrelsen står bag, har som formål med at få skabt et overblik over, hvilke investeringer der skal foretages i de danske havne frem mod 2030 for dels at leve op til EU-krav om landstrøm, og for dels at havnene kan imødekomme søfartens stigende efterspørgsel efter landstrøm. Analysen tager udgangspunkt i 39 konkrete havne herunder de største erhvervshavne, færge- havne og fiskerihavne.Analysen viser, at der skal installeres mellem 150 og 200 landstrømsanlæg frem mod 2030, dertil kommer, at der til brug for blandt andet færgefarten vil skulle installeres et antal ladestrømsanlæg. Anlæggene forudsætter i nogle tilfælde en udbygning af el-nettet.Interesserede kan finde første og anden del af Havneatlasset ed at følge nedenstående link: